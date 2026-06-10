Nueva escala de un habitual del puerto de Vigo: el «Ambience» desembarca a 1.400 británicos

La naviera británica Ambassador fue fundada en 2021 tras la quiebra de Cruise and Maritime provocada por la pandemia del covid-19.

Inauguró su primer barco de los tres que integran actualmente su flota en 2022 y ese barco, el Ambience, viene tocando en Vigo regularmente desde entonces.

Su última visita al puerto vigués ha sido este mismo miércoles, con 1.400 pasajeros británicos que llegaron a Vigo como el último puerto de escala de uno de sus clásicos recorridos desde Londres a Madeira y Canarias de dos semanas de duración, en el que también pasaron por Leixões y Lisboa.

El éxito de Ambassador se basa en ofrecer viajes a un precio ajustado, dirigido básicamente a personas de la tercera edad.

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Esta ha sido la cuarta visita al puerto de Vigo del veterano Ambience en lo que va de año, de las seis que tiene programadas.