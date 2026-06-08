Los taxistas de Vigo se presentarán como parte codemandante en todos los procesos administrativos abiertos a los VTC

El próximo 1 de julio los más de 530 taxistas de la ciudad están convocados a una asamblea sectorial organizada por la asociación Élite Taxi. El asunto a tratar es la convivencia con Uber, es decir, con los VTC que no cuentan con la licencia urbana para hacer traslados de pasajeros y que, pese a ello, desde hace un año los hacen a diario en la ciudad. Representantes de la asociación de autopatronos del taxi de Vigo estarán en ese encuentro y explicarán que ya han recibido la luz verde tanto de los abogados como del propio Concello de Vigo para presentarse como parte codemandante en todos los procesos administrativos abiertos por el propio Ayuntamiento contra esos vehículos con conductor que, tal y como avanzó FARO hace unos días, suman hasta ahora casi 140. Entienden que incurren en dos irregularidades: merodear captando pasajeros por las paradas de taxis y el transporte ilegal de personas por Vigo al carecer del permiso municipal necesario.

«Entendemos que el Ayuntamiento está haciendo todo lo posible para hacer frente a los VTC ilegales y queremos sumarnos a esos procesos administrativos, también los que están en el contencioso. Hace unos meses un abogado de UTAGA (Unión de Taxis Galegos) nos dijo que es posible porque hay sentencias y jurisprudencia previa que así lo avalan», apunta Alfredo Estévez, secretario de la asociación de autopatronos del taxi de Vigo.

Una parte del colectivo, no obstante, entiende que hay que ir un paso más allá. Concretamente, desde Élite Taxi consideran que son necesarias medidas más drásticas para desbloquear el conflicto. Así, en dicha asamblea plantearán la posibilidad de presentar una demanda conjunta a la que se sumen todos los taxistas de la ciudad ante el Ministerio de Transportes al entender que los expedientes sancionadores abiertos hasta ahora no han conseguido diezmar la presencia de Uber en Vigo. «Queremos que todos se sumen», asegura Carlos Gutiérrez, vicepresidente de la asociación Élite Taxi.

Lo que acuerden el sector en esa asamblea del 1 de julio será clave teniendo en cuenta las empresas de VTC han contraatacado presentando más de una treintena de recursos contencioso-administrativos por la desestimación de la licencia municipal para realizar traslados urbanos de pasajeros. Es decir, han judicializado su situación para intentar que sea un tribunal el que intervenga y legalice sus servicios.

Más presión

Los taxistas han intensificado la presión sobre los Uber. El último episodio fue hace apenas unas semanas, cuando «cazaron» a un VTC que el mismo día pero a horas diferentes circulaba por la carretera de Camposancos con una matrícula azul, la obligatoria tanto para taxis como para VTC, y posteriormente aparecía con una placa blanca por la avenida de Castelao, en Coia. El sector entiende que esta manipulación de la matrícula busca esquivar la vigilancia policial durante los traslados de pasajeros por Vigo y evitar de esta forma las correspondientes multas por realizar estos traslados sin la autorización municipal.

El rechazo frontal de los taxistas vigueses a Uber se demuestra en el hecho que ninguno de los más de quinientos que trabajan en la ciudad han aceptado la oferta de la multinacional para sumarse a su plataforma bajo la promesa de doblar sus ingresos. Para operar a través de la plataforma de Uber, los taxistas podrían hacerlo a cambio de una comisión del 12% por cada trayecto.