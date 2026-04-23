Terminan las declaraciones en el caso del accidente mortal del Saltamontes

La investigación judicial del accidente mortal del Saltamontes, en el que perdió la vida Iván Castaño, de 36 años, en agosto de 2024 durante las fiestas de Matamá encaró su recta final con la práctica ayer de las últimas testificales. Ahora será el juez el que deba dictar auto, bien para archivar las actuaciones o bien abra juicio contra los investigados: el dueño del Saltamontes, G.M.M.D.S.; el presidente de la comisión de fiestas de Matamá, C.G.M.; la concejal de Seguridad del Concello de Vigo, Patricia Rodríguez; el jefe de la Policía Local, Alberto Carballo; el jefe del área municipal de Seguridad, Antonio V.M.; el perito que revisó la atracción, Antonio L.A., y la propia comisión de fiestas como entidad.

Esta mañana prestaron declaración como testigos un bombero y dos agentes de Policía Local de Vigo, así como dos técnicos municipales. El abogado de la pareja del fallecido en el accidente, tras las declaraciones, señaló que en su opinión, las diligencias practicadas hasta ahora ponen de manifiesto que la atracción no cumplía con la documentación pertinente ni con las condiciones para funcionar, y que el Concello (que no autorizó su funcionamiento) no debió permitir ni siquiera su instalación.

Recordó que existió un email remitido desde la Concejalía de Seguridad a la Jefatura de la Policía informando de que varias atracciones, entre ellas el Saltamontes, no habían entregado toda la documentación y no estaban autorizadas. No obstante, «no había una orden expresa» para proceder a su precinto, al contrario de lo que sostiene la concejal de Seguridad. «Se echan la culpa unos a otros», valoró.