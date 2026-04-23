Adolescentes que leen, niños que sueñan e imaginan

El día del Libro no solo se representa –como no podía ser de otra manera– con un libro y una rosa, tradición catalana que deriva de San Jordi pero ya acomodada en también en la ciudad viguesa. Se simboliza también con la unión de grandes y pequeños a través de la lectura, de historias narradas que cobran vida, dibujadas según la imaginación de cada niño o vivencia de cada adolescente. Este simbiosis se fraguó en el IES Álvaro Cunqueiro, instituto que como la gran mayoría de los centros educativos de Vigo se sumaron a la conmemoración, el 23 de abril, del día del Libro.

Y lo hicieron con un padrino lector de nivel, que no novel porque en su haber cuenta ya con decenas de publicaciones. Se trata del escritor, editor y profesor vigués Manuel Bragado –también columnista habitual de FARO DE VIGO– que leyó tanto para los alumnos del instituto como para los infantes de la Escuela Infantil Cristo da Victoria.

Para rendir homenaje al libro, recitó el cuento de Dona Carme, que relata la historia de una anciana que se va encontrando con diferentes animales bajo su cama. Fueron más de una docena los niños de 3 a 6 años los que disfrutaron de esta «master class» a cargo de Bragado, pero no fue el único que se animó con la lectura.

Y es que los propios alumnos de 1º de Bachillerato del instituto de Coia también sucumbieron al poder de las letras y los relatos y en pequeños grupos despertaron la imaginación, los sueños y el disfrute de los más pequeños con lecturas de creación propia, poniendo de manifiesto el talento artístico de muchos adolescentes.

Otros centros, como por ejemplo, el IES Castelao decidió poner ritmo a la lectura y lo hizo a través del rap. Concretamente, alumnos de 3º y 4º de la ESO rapearon el Cantar de Mio Cid y la Canción del pirata de Espronceda.

El IES San Tomé se decantó por un taller de escritura grecorromana en el que los estudiantes aprendían a escribir empleando instrumentos que se usaban en la antigüedad. En el CEIP García Barbón, su ANPA organizó una exposición con libros antiguos y curiosos para despertar el interés de los más pequeños por la lectura. n