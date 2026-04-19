Vigo acoge un mercadillo solidario en mayo en favor del Comedor de la Esperanza

La Fundación Casa Caridad Vigo organiza los próximos 9 y 10 de mayo la quinta edición de su mercadillo solidario, una iniciativa benéfica destinada a recaudar fondos para el Comedor de la Esperanza. El evento se celebrará en la sede situada en la calle San Francisco, número 69, y reunirá a vecinos, artistas y artesanos en torno a una propuesta solidaria que combina apoyo social y participación ciudadana.

El mercadillo abrirá en horario de mañana, de 11.00 a 14.00 horas, y de tarde, de 17.00 a 20.30 horas, durante ambas jornadas. Además de la venta de productos, la organización habilitará puntos de recogida de alimentos no perecederos con el objetivo de reforzar la atención a personas en situación de vulnerabilidad. La actividad busca así implicar a la ciudadanía en una doble vía de colaboración: la aportación económica y la donación directa de productos básicos.

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La fundación anima a los interesados a seguir sus redes sociales para mantenerse informados sobre el desarrollo del evento y futuras iniciativas, a través de sus perfiles en Instagram (@fundacioncasacaridadvigo) y Facebook. El mercadillo cuenta con el apoyo de la Diputación de Pontevedra y se enmarca en las acciones solidarias que la entidad impulsa a lo largo del año para sostener su labor asistencial en la ciudad, que comenzó hace más de 150 años.