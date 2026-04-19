Vigo acoge un mercadillo solidario en mayo en favor del Comedor de la Esperanza
Además de la venta de productos, la organización habilitará puntos de recogida de alimentos no perecederos
La Fundación Casa Caridad Vigo organiza los próximos 9 y 10 de mayo la quinta edición de su mercadillo solidario, una iniciativa benéfica destinada a recaudar fondos para el Comedor de la Esperanza. El evento se celebrará en la sede situada en la calle San Francisco, número 69, y reunirá a vecinos, artistas y artesanos en torno a una propuesta solidaria que combina apoyo social y participación ciudadana.
El mercadillo abrirá en horario de mañana, de 11.00 a 14.00 horas, y de tarde, de 17.00 a 20.30 horas, durante ambas jornadas. Además de la venta de productos, la organización habilitará puntos de recogida de alimentos no perecederos con el objetivo de reforzar la atención a personas en situación de vulnerabilidad. La actividad busca así implicar a la ciudadanía en una doble vía de colaboración: la aportación económica y la donación directa de productos básicos.
La fundación anima a los interesados a seguir sus redes sociales para mantenerse informados sobre el desarrollo del evento y futuras iniciativas, a través de sus perfiles en Instagram (@fundacioncasacaridadvigo) y Facebook. El mercadillo cuenta con el apoyo de la Diputación de Pontevedra y se enmarca en las acciones solidarias que la entidad impulsa a lo largo del año para sostener su labor asistencial en la ciudad, que comenzó hace más de 150 años.
- El antiguo concesionario Opel de la Avenida de Madrid será un hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones
- La afición del Friburgo se rinde al «aura» de Balaídos y Vigo: «Estuve en muchos estadios y esto es una experiencia 10/10 »
- Aceleran los proyectos más esperados: centro de mayores de Amancio Ortega, O Posío y el gran parque y piscinas de Ponte Canedo
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- «Éxito» en la huelga del sector textil en Galicia para impedir el avance de un posible convenio estatal
- Renfe lanza su «Plan Galicia 2026» con los Avril: será la primera vez que añada trenes en el Eje Atlántico entre Vigo y A Coruña desde 2015
- «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
- La Xunta acomete el mayor movimiento de personal de su historia: 3.200 empleados públicos cambian de puesto, el 12 por ciento de toda la plantilla