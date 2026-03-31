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Caballero asegura que la Reconquista será de interés turístico internacional, pero «no reúne» los requisitos por ahora

Propondrá un convenio a la Xunta y la Diputación para que aporten la misma cantidad que el Concello, es decir, más de 250.000 euros por edición

Vigo expulsa a los franceses: las imágenes del final de la Reconquista

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Vigo expulsa a los franceses: las imágenes del final de la Reconquista /

Borja Melchor

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró que la fiesta de la Reconquista, de interés turístico nacional desde el año 2019, será reconocida como de interés turístico internacional la apoyen o no la Diputación y la Xunta, entidades a las que les presentará un convenio para que cofinancien el evento, pero dejó claro que, «de momento», no reúne los requisitos para conseguir esta distinción.

Caballero recordó que ya se encargó de que la celebración fuese fiesta de interés turístico nacional y que la ministra de Turismo, Reyes Maroto, le entregó el distintivo, por lo que afirmó que también alcanzará el reconocimiento internacional. No obstante, precisó que la candidatura se presentará cuando el Concello esté «seguro» de que se puede lograr.

Vigo celebra el final de su Fiesta de la Reconquista con la representación de la expulsión de los franceses

Vigo celebra el final de su Fiesta de la Reconquista con la representación de la expulsión de los franceses

Jose Lores / Edgar Melchor

El regidor criticó al Partido Popular por pedir al Concello que reclame esta distinción. Dijo que «no se entera»: «No sabe que, en este momento, no reunimos los requisitos para ser fiesta de interés turístico internacional». La Diputación aprobó hace días una declaración oficial de apoyo a la Reconquista de Vigo para su designación como fiesta de interés turístico internacional.

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En el pleno del Concello de ayer, salió adelante la moción del grupo municipal socialista «instando á Xunta de Galicia e á Deputación a que destinen Reconquista de Vigo a mesma achega económica que realiza o Concello de Vigo», de más de 250.000 euros por edición, según precisó Caballero. Fue aprobada por unanimidad. Hace un mes, se validó una moción del PP para que la Reconquista sea de interés internacional.

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