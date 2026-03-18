García Costas advierte que «la economía no es ajena a los efectos del clima»

El presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, José García Costas, advirtió de que «la economía no es ajena a los efectos del clima». Lo hizo durante la apertura de una jornada organizada por la Fundación AXA para abordar los riesgos climáticos en la ciudad -recogidos en un estudio-, celebrada en la sede de la entidad cameral.

En su intervención, García Costas subrayó que informes como el presentado «ayudan a comprender mejor este escenario», marcado por una «nueva normalidad climática» a la que, según indicó, será necesario adaptarse de forma progresiva. En este sentido, apuntó que algunos fenómenos extremos y sus efectos formaban ya parte de esa realidad.

José García Costas (i.), Nuria Rodríguez y Josep Alfonso. / Alba Villar / Alba Villar

El presidente de la Cámara hizo referencia a los episodios recientes que habían afectado a la economía, citando en primer lugar los incendios y, posteriormente, «las lluvias incesantes» registradas durante el otoño e invierno, que tuvieron impacto en sectores clave, especialmente, en el ámbito marítimo. Además, incidió en la importancia de «anticiparse a los riesgos», ya que «es la mejor manera de gestionarlos», al tiempo que destacó el papel «fundamental» de las empresas en este proceso.

Explicó que anticiparse implica «analizar, planificar y adaptarse», así como incorporar la sostenibilidad y la resiliencia en la estrategia empresarial. No obstante, también puso el foco en las oportunidades que sugirán en este contexto, como la innovación, los nuevos modelos de negocio, la eficiencia energética o el desarrollo tecnológico.

Espacio para la creatividad

«No solo tenemos delante un reto mayúsculo, también hay un espacio enorme para la creatividad empresarial y para el liderazgo de aquellas compañías capaces de adelantarse a los cambios», señaló antes de recalcar que este proceso debe tener «en la sostenibilidad su principal coordenada».

Por ello, defendió la utilidad de iniciativas como esta jornada, al considerar que «reunir a instituciones, expertos y empresas para compartir conocimiento, analizar datos y debatir soluciones es la mejor manera de prepararnos para el futuro». Finalmente, García Costas agradeció a la Fundación AXA que hubiera elegido Vigo para la elaboración de un estudio «tan completo» sobre los riesgos climáticos, al tiempo que destacó el valor de los datos aportados.

Transición y adaptación climática

Josep Alfonso, director general de la Fundación AXA, defendió que la entidad tiene «dos grandes objetivos»: «Uno es la protección social, trabajamos en diferentes ámbitos. El segundo es el trabajo en la transición y adaptación climática». «Estas presentaciones y estudios los hemos llevado a cabo en zonas estratégicas del territorio nacional, porque entendemos que hay un impacto significativo, entre otras cosas, por una actividad económica relevante. Lo hemos hecho en Vigo, en Barcelona, en Málaga y debíamos y tenemos que hacerlo en Vigo, por ser un polo económico estratégico», comentó.

Nuria Rodríguez, concejala delegada de Medio Ambiente del Concello de Vigo, apuntó que hay que defender el puerto, el turismo y el movimiento empresarial de la ciudad, amenazado por el cambio climático. «Estamos en el buen camino, ya que somos de las ciudades que mejor estamos aguantando», aseguró.