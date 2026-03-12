Vigo protagoniza la XXX edición de los Premios Aproin con dos proyectos en Canido y el centro de la ciudad

La ciudad de Vigo ha tenido un papel protagonista en la trigésima edición de los Premios Aproin, organizados por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Pontevedra, al concentrar dos de los principales reconocimientos de este certamen que distingue las mejores actuaciones inmobiliarias de la provincia.

En esta edición especial, que celebra tres décadas de trayectoria de los premios, el jurado ha destacado proyectos que reflejan la evolución de la arquitectura y la promoción inmobiliaria en el territorio, así como su contribución a mejorar el paisaje urbano y la calidad de vida de los ciudadanos.

El premio a la mejor actuación inmobiliaria de obra nueva ha recaído en la promotora Urbavigo, S.L., por la construcción de un edificio residencial de nueve viviendas ubicado en el barrio de Canido, uno de los enclaves más singulares de la ciudad. El proyecto lo desarrolló el estudio de arquitectura Pereiro Arquitectos, también con sede en Vigo, y destaca por su integración en el entorno urbano y por la calidad de su diseño arquitectónico.

Por otro lado, el galardón a mejor rehabilitación residencial ha sido otorgado a Grupo Herculina por la rehabilitación de un edificio situado en los números 43 y 45 de la calle Nicaragua, en pleno centro de Vigo. La intervención, proyectada por el arquitecto José Antonio Comesaña García, ha permitido recuperar y poner en valor un inmueble en una de las zonas más consolidadas de la ciudad, adaptándolo a las necesidades actuales sin perder su carácter urbano.

El tercer premio concedido en esta edición corresponde a la categoría de mejor rehabilitación no residencial, que ha reconocido la restauración del Faro Grande de Cabo Silleiro, en Baiona. El proyecto, desarrollado bajo la dirección del arquitecto Pedro de la Puente Crespo, ha permitido recuperar este emblemático edificio histórico del litoral gallego, transformándolo en un espacio que combina patrimonio, arquitectura y nuevas posibilidades de uso.

El jurado encargado de evaluar las propuestas estuvo presidido por Luis Espada Recarey y contó con la participación de profesionales del ámbito de la arquitectura y la ingeniería, que analizaron las candidaturas presentadas mediante visitas a las obras y el estudio de la documentación técnica.

La entrega de los galardones tendrá lugar el 26 de marzo en el Círculo de Empresarios de Galicia, en Vigo, en un acto que contará con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, encargado de entregar las distinciones.

Con treinta años de historia, los Premios Aproin se han consolidado como un referente en el sector inmobiliario de la provincia de Pontevedra, reconociendo iniciativas que destacan por su calidad constructiva, su valor arquitectónico y su impacto positivo en el desarrollo urbano.