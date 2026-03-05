El CEIP Otero Pedrayo rinde homenaje al escritor ourensano en el 50 aniversario de su fallecimiento

Alumnos del CEIP Otero Pedrayo, ubicado en Beade, rindió ayer homenaje con el prolífico escritor ourensano que lleva su nombre coincidiendo con el 50 aniversario de su fallecimiento. El acto estuvo apadrinado por la Universidad de Vigo, la Fundación Otero Pedrayo y también por el Concello vigués, al contar con la presencia de la concejala de Educación, Olga Alonso.

Participantes del homenaje, ayer / Alba Villar

El evento, como no podía ser de otra manera se desarrolló en la biblioteca del centro, espacio vertebrador de las actividades y filosofía del colegio vigués. Los alumnos pusieron en valor la figura y obra del escritor con exposiciones y la lectura de piezas, todo esto en medio de la celebración del año «Oteriano». También la propia UVigo presentó hace un mes un documental sobre la figura de Otero Pedrayo en el marco de los actos conmemorativos del 50 aniversario de su muerte y del año Oteriano impulsados, igualmente, por la fundación del escritor de Trasalba.