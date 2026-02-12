La holandesa Redevco ultima la compra del parque comercial del Meixueiro por unos 40 millones

El fondo de origen holandés Redevco, una compañía inmobiliaria internacional e independiente que gestiona y desarrolla una cartera de alrededor de 700 inmuebles comerciales en Europa, busca una mayor presencia en España. Tras la compra del parque comercial Cemar, el segundo activo de estas características más grandes de toda la provincia de Almería, la firma ultima la adquisición del parque del Meixueiro por una cifra cercana a los cuarenta millones de euros. Según pudo saber este periódico por fuentes cercanas a la operación, las negociaciones están "muy avanzadas" y se espera que en los próximos días se oficialice la operación, que se ha llevado con la máxima discreción posible.

Esta compra sería el tercer cambio de titularidad de esta área comercial, que fue la primera en la modalidad de medianas abiertas en la ciudad. Y es que año y medio después de su apertura en julio de 2009, la filial española de la británica Henderson Global Investors, en representación del fondo de inversión alemán HIH Invest Real Estate, adquirió la propiedad y fue la encargada de realizar la negociación con Oralco, los entonces dueños del área comercial viguesa. Esa operación se cerró por 34,5 millones, 5,5 menos de la que venta que se está negociando ahora a Revedco.

Desde su nacimiento, despertó un enorme intertés tanto por parte de la ciudadanía como de grandes firmas que acabaron instalándose allí. Ubicado a solo siete kilómetros de Vigo, con salida directa desde la autovía A-55 y con buena conexión con la autopista AP-9, los fines de semana, sobre todo, se llena de gente de distintos municipios que acuden a realizar sus compras.

El espacio comercial del Meixoeiro cuenta actualmente con diez tiendas: Decathlon, MediaMarkt, Maisons du Monde, Espaço Casa, Gifi, Kiabi, Kiwoko, Lidl, McDonald’s y Merkal. Algunos llevan desde 2009 y otras fueron incorporándose con el paso de los años. El último gran movimiento fue la apertura de MediaMarkt en 2021 después de que el gigante alemán absorbiese Worten, la firma que estaba previamente en el Meixueiro. Próximamente se sumará también un supermercado Eroski.

De esta forma, Redevco pasará a gestionar una superficie comercial de unos 19.000 metros cuadrados divididos en dos plantas y en la que, además de los propios establecimientos, cuenta con distintas zonas de aparcamiento para los clientes y los trabajadores con un total de 850 plazas. Redevco encadenaría así su quinta adquisición en el mercado español en cuestión de semanas, interesándose también por un centro comercial en Ferrol.

En octubre, la firma puso en marcha un vehículo centrado en parques comerciales, Redevco European Retail Parks, que arrancó con compromisos de inversión por valor de 500 millones de euros procedentes de CBRE Investment Management. La estrategia del fondo pasa por duplicar ese volumen hasta los 1.000 millones de euros para hacerse con activos en Bélgica, Alemania, España y Reino Unido.

Hasta que se haga oficial, se desconoce cuáles son los planes de la firma holandesa para el área comercial del Meixueiro. Allí trabajan centenares de vigueses y vecinos de distintos municipios del área. En algunos casos, lo hacen desde 2009, cuando se inauguró el espacio.