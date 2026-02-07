Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música y cine en el Casco Vello de Vigo para celebrar la recuperación del «merdeiro»

Las V Xornadas do Entroido ponen en valor esta figura tradicional de la ciudad

Banda de gaitas que conmemora la recuperación de los Merdeiros en Vigo

Banda de gaitas que conmemora la recuperación de los Merdeiros en Vigo / Jose Lores

Borja Melchor

Las actividades conmemorativas del XX aniversario de la recuperación del «merdeiro», figura clave del Entroido vigués, continúan esta semana en Vigo con la celebración de las V Xornadas do Entroido, que se celebran hoy y mañana en el local de la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de la calle Cárcere Vello. La cita reúne cine, música, memoria y tradición.

Esta tarde, actuó la Banda de gaitas do Casco Vello y se proyectó «A traxedia do Xirobio», considerado el primer largometraje gallego, rodado en 1930: inspirado en un relato de Cousas, de Castelao, tiene como protagonistas a dos merdeiros. También se organizó una mesa redonda. Mañana, desde las 18 horas, turno para el recientemente recuperado Entroido da Illa de Ons y el histórico Entroido da Ulla.

La cita, organizada por la Asociación Etnográfica A Merdeira, cuenta con la colaboración de la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello. El programa combina divulgación, celebración y memoria para reivindicar el valor del Entroido como patrimonio cultural vivo.

