Un administrador de Termavi afronta prisión por la caída de un operario

El que era administrador de Termavi en 2021 se sentará este mes en el banquillo de los acusados de la plaza nº 3 de la sección penal de los juzgados de Vigo por un delito contra los derechos de los trabajadores por las lesiones que se produjo un operario de una empresa de ascensores subcontratada –su responsable también está acusado– al caer desde 5 metros. La Fiscalía pide 2 años y medio de prisión para él.

Según se recoge en el escrito de acusación del MInisterio Público, el acusado, en su calidad de administrador de Termavi «debía asegurar que cada riesgo fuera objetov de identificación, valoración y prevención», así como coordinar con cualquier empresa cuyos trabajadores desarrollen «su actividad en su centro de trabajo». Con todo, «no adoptó ninguna medida que garantizara que el suelo del hueco del aparatp elevador estuviera en buen estado [...] permitiendo que trabajadores ajenos a su empresa utilizaran esa parte de a estructura de la grúa para realizar sus trabajando, poniendo al operario en situación de peligro», recoge el escrito de acusación.

A mayores, la Fiscalía solicita el pago de forma conjunta y solidariamente de casi 40.000 euros al operario lesionado en concepto de responsabilidad civil.