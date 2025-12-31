Los vecinos de Teis creen que «no es de recibo» la exclusión de Transportes en las medidas contra el ruido de la AP-9

«Sorpresa y varapalo». Así han recibido los afectados por la contaminación acústica de la AP-9 a su paso por Teis la nueva exclusión en el Plan de Acción contra el Ruido del Ministerio de Transportes. La noticia, avanzada por FARO este martes, ha causado un profundo malestar en la Asociación Veciñal de Teis ya que «notificación no tenían ninguna» respecto a esta cuarta fase que abarcará actuaciones entre 2025 y 2029. El presidente del ente, Julio González, anticipa que seguirán «pouquiño a pouco reclamando o que nos pertenece» desde que en 1981 se inauguró la Autopista del Atlántico entre Rande y el centro de Vigo.

En este lustro se instalarán 2.643 metros de pantallas al paso por Chapela, pero no en el barrio vigués. González cree que el Ministerio se excudará en la anunciada humanización y soterramiento de los cinco pasos superiores de la AP-9V en este tramo, pero eso «non comprende a todos os afectados e vai para moi longo». Es por ello en que insiste en la necesidad de optar por las medidas «moito máis eficientes e rápidas» como las pantallas acústicas que habrá en Chapela por 5,4 millones de euros.

Movilizaciones en enero

«A nosa reivindicación seguirá en pé», garantiza el actual presidente que entró en junio al cargo y recoge el testigo de sus antecesores. Será a partir de Reyes cuando iniciarán las movilizaciones para reclamar la insonorización de una infraestructura que «xa debía de ser vía urbana con entrada e saída nas torres de Padín e protexer aos veciños».

En ese sentido apunta a que las viviendas de San Pablo no se beneficiarán de las nuevas zonas verdes ni menguarán el impacto de una autopista que cada vez tiene «máis tráfico e máis pesado», recuerda. El ruido de la AP-9V afecta a más de 7.000 personas en Teis y su solución estaba incluida en el informe presentado en febrero.