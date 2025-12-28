Los decanos de Educación acuerdan ampliar a 2 años el máster de profesorado

Las aulas ya no son lo que eran. Los profesores, tampoco. Las clases magistrales en las que un docente enumeraba los contenidos de la materia sin mayor implicación se terminó. El nuevo modelo de profesión docente exige profesores más involucrados en el bienestar emocional del aula, inclusión y diversidad, que integren en las clases instrumentos digitales o que se comprometan en la gestión del centro, planes y programas.

Todas estas competencias deben quedar englobadas en el máster de Profesorado —antes conocido como curso de adaptación pedagógica (CAP)—, titulación habilitante para impartir clase en la ESO, Bachillerato o FP.

Por todo ello, los decanos y decanas de las Facultades de Ciencias de la Educación de las principales universidades públicas estatales llevan al Ministerio una serie de propuestas para mejorar las competencias de los futuros docentes. Entre ellas destacan ampliar de uno a dos años el Máster y condicionar su acceso con una prueba o examen vocacional. «Las nuevas competencias de la profesión no se pueden encajar en un solo año; hay que incrementar el periodo de prácticas, se requiere que sean más inmersivas y más intensivas, por eso los actuales 60 ECTS son insuficientes, hay que subirlo a 120 ECTS», cuenta Óscar García, decano de Ciencias de la Educación y del Deporte del campus de Pontevedra de la Universidade de Vigo.

Cinco solicitudes por plaza

En el caso de Galicia, sumados los registros de prescripción de sus tres universidades —Vigo, A Coruña y Santiago—, por cada plaza ofertada de los másteres de Profesorado se reciben hasta cinco solicitudes de estudiantes motivado, en gran parte, por el incremento de los procesos selectivos u oposiciones en Educación.

Esto pone en duda la más que necesaria y conveniente vocación para una profesión que está educando a las personas del futuro. «Queremos un docente vocacional, con un aprendizaje y una formación muy sólida, sí, pero también con actitud y vocación. Al final dan clase en la ESO, con alumnos adolescentes, en una edad difícil y los que hay que aportarles una educación y un compromiso con la sociedad. Hay que estar muy bien formado. Solo hay que ver el llamativo número de bajas que se da entre el profesorado de ESO», amplía García.

Falta de fundamentos docentes

Reconoce que el formato del actual Máster «se queda corto» con la nueva realidad en el aula. «Por ejemplo hay titulaciones como Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en las que sí se dan ciertos fundamentos didácticos, pero en otras como Matemáticas, las Ingenierías, Física o Química no; sus titulados solo obtienen estas competencias pedagógicas con el Máster y encajar todo esto en un único curso no es posible», razona el decano de Educación.

En cuanto a estas pruebas de acceso, señala que dependerán, primero, de la especialidad grado que haya cursado cada egresado, así como una segunda enfocada más a la actitud y motivación. «El que no tiene interés no preparará las pruebas. Pretendemos que el alumnado tenga adherencia y ciertas actitudes», completa.

Esta propuesta fue trasladada al Ministerio tras la Asamblea que los decanos celebraron el pasado mes de noviembre. «Somos unos agentes de apoyo para que el Ministerio tenga una perspectiva razonable y razonada sobre la profesión», concluye Óscar García, que confía en no dilatar demasiado este cambio