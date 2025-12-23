Vithas Vigo emplea la Navidad como terapia
Familias y pacientes se reunieron en el Instituto de Rehabilitación Neurológica (Irenea) para compartir una celebración con objetivos terapéuticos
R. V.
En el Instituto de Rehabilitación Neurológica del Hospital Vithas Vigo (Irenea) emplean la magia navideña como terapia. Pacientes y familiares se han reunido para compartir una celebración que se ha convertido ya en una festividad tradicional del centro , enmarcado en su modelo de humanización asistencial. El encuentro es «una herramienta terapéutica capaz de impulsar la motivación, la participación y el avance en los objetivos clínicos de la neurorrehabilitación», según explican desde el complejo vigués.
Este año, han optado por celebrar un bingo adaptado, recreando el ambiente de la Lotería de Navidad y dotándolo de una divertida al estilo del programa musical Furor. Los pacientes han trabajado durante semanas los cánticos, dinámicas y pruebas motoras y cognitivas, con el apoyo de los profesionales de Irenea.
Según explica Ángela Méndez, directora de esta Unidad de Neurorrehabilitación en Vithas Vigo, «la Navidad nos permite trabajar objetivos terapéuticos desde un lugar diferente» y añade que «la música, el humor, la anticipación y el juego aumentan la motivación, favorecen la memoria, el lenguaje, la atención y la coordinación, entre otros aspectos, y fortalecen, además, algo esencial como es el sentimiento de pertenencia».
El simbolismo y los rituales como tratamiento
«Nuestros pacientes viven un proceso muy complejo y sentirse parte de una comunidad es profundamente terapéutico», destaca y sostiene que «la neurorrehabilitación no es solo fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia o neuropsicología, es acompañar, motivar y devolver espacios de vida; la Navidad, con su simbolismo y sus rituales, nos brinda una oportunidad única para hacerlo».
Las familias han ocupado un lugar central en esta celebración, participando en las actividades, conviviendo con otras familias que viven una realidad similar y aprendiendo con los profesionales pautas y recomendaciones, para trasladar juegos y dinámicas al hogar y reforzar así la rehabilitación durante estas fechas.
Ciro Cabezas, gerente del hospital Vithas Vigo, ha subrayado la importancia de este enfoque humano en la atención hospitalaria. «Humanizar la asistencia significa acompañar a las personas también desde sus ilusiones y tradiciones. Estas actividades generan un ambiente emocionalmente positivo y permiten que las familias descubran cómo pequeños gestos y dinámicas pueden impulsar la recuperación de los pacientes».
