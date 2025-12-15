Donde comienza la batalla contra la droga

Desde el gran cargamento impulsado por organizaciones internacionales hasta el vendedor que trafica dos calles más arriba en pequeñas dosis. Si hay algo que define la venta de drogas es su «versatilidad». De sustancias, de cantidades, de operatividad, de perfiles criminales... Para todo, están ellos: la UDYCO de la Policía Nacional de Vigo, una unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. «Dentro de la visión globalizada que es el tráfico de drogas, hay una tendencia a pensar que la lucha contra el tráfico de drogas lo desarrollan las Unidades Antidrogas, y es obvio que sí, pero este trabajo abarca muchísimo más. En primera línea están los Zetas, las patrullas que están a diario en las calles pero también compañeros del grupo de robos (UDEV-Robos) luchan contra el tráfico de drogas. La droga lo destruye todo menos la adicción; cuando el consumidor no tiene recursos comete hurtos o robos con violencia. Igual los compañeros de la UFAM; muchas veces tratan casos motivados por el consumo de estupefacientes... Al final somos una Comisaría de 600 agentes los cuales, aunque no lo parezca, todos tenemos una implicación en la lucha contra el tráfico de drogas. Nosotros estamos en el epicentro pero nos coordinamos y nos apoyan con sus actuaciones», cuenta el inspector jefe de la UDYCO que prefiere mantener su anonimato, muy necesario cuando se hace un trabajo tan operativo.

Uno de los agentes, con un acta de incautación de sustancias estupefacientes. / Alba Villar

Porque tras el aviso de un posible punto negro de venta de droga arranca una labor de vigilancia y seguimientos que puede extenderse hasta los 7 u 8 meses. «Si hablamos de menudeo, narcopisos, puntos negros... superan los 6 meses de investigación. Esto implica vigilancias diarias sobre los objetivos y cuando se dan las circunstancias para detener, pues comienzan las entradas y registros. Porque no vale con ver un solo pase, tiene que ser una venta continuada, habitual. Y podemos estar mucho, mucho tiempo con estos seguimientos y no ser quien de llegar a la constatación de que se dedica al tráfico de drogas», comenta otro de los efectivos vinculados a la UDYCO en Vigo.

Avisos de vecinos o de las patrullas

Estas sospechas se inician con el aviso de vecinos, colectivos sociales o incluso de las propias patrullas que recorren las calles a diario. «La inteligencia que se genera con el servicio de las demás unidades de la Policía es clave para nosotros. Igual de una riña o una pelea sale una investigación por tráfico de drogas», añade.

Estrategia «globalizada»

Estas pesquisas pueden derivar en la desarticulación bien de un gran distribuidor como de un pequeño vendedor. Para la UDYCO no hay un peldaño más prioritario que otro. «No sé si es más importante atajar al grande o al pequeño vendedor; lo fundamental es tener una estrategia globalizada. El tráfico de drogas es organizado y hay que atajarlo desde todos los niveles,no se puede priorizar uno. Mientras haya demanda, habrá oferta. Nuestra labor pasa por mantenerla a raya. Nuestro papel, que es el de la represión, es atacar tanto al de más abajo como al de más arriba. Al final es una cadena».

Quizá los ciudadanos, por ser lo que les genera mayor proximidad, valoren la desarticulación de puntos negros, pero llegar al origen del problema también está en el trabajo de estos agentes. «Las grandes organizaciones son como multinacionales cada uno con una función en la cadena; tenemos a los proveedores que están asentados en Sudamérica si hablamos de cocaína o Marruecos si hablamos de hachís, o narcotransportista; luego los intermedios y los distribuidores finales. A los orígenes de la droga sí llegamos en muchas ocasiones con la cooperación con otros cuerpos (Aduanas, Guardia Civil, la DEA, etc.) pero lo importante es cortar la cadena en algún eslabón, aclara el inspector jefe.

Una de las últimas incautaciones de la UDYCO / P.N.

16 puntos desarticulados

A lo largo del año, esta unidad ha sido capaz de desarticular un total de 16 puntos de venta. «Este año hubo intervenciones todos los meses, esto supone una coordinación de muchos, muchos meses previos. Lo que trabajamos hoy es lo que vamos a reventar en unos meses. Puede haber hasta 8 operaciones al mismo tiempo a pequeña escala, y luego otras más a media o gran escala. Hay factores que pueden dilatar una intervención. No es lo mismo investigar a una persona por primera vez que a alguien que ya hemos detenido. La seguridad o la presión que adoptamos no es la misma y ella tendrá mucho más cuidado; ya conoce nuestra metodología y eso nos dificulta mucho nuestra labor, explica el agente, quien precisa que estos arrestos se han distribuido por toda la geografía viguesa. «No solo nos quedamos en el punto negro, sino que vamos a por al proveedor; una de las últimas detuvimos a un vendedor en Ramón Nieto y al proveedor en el centro», aclara.

De puntos negros a puntos ciegos

A la unidad llegan informaciones tanto por vías oficiales como oficiosas de decenas de puntos que pueden ser sospechosos de la venta de estupefacientes. En su labor también está el filtrar estos datos. «Trabajamos todas las alertas que nos llegan, podemos priorizar unas frente a otras, pero investigamos todas. Si no podemos investigarlo en un momento concreto, avisamos a Seguridad Ciudadana para que extremen la vigilancia en este punto. La percepción ciudadana tiende a llevar a que una zona problemática suponga un punto de venta de droga y no siempre es así, igual se da otra problemática y no esa. Nos encontramos con muchos puntos ciegos», explica el inspector jefe de la UDYCO en Vigo.

Vídeos: Cedidos | Edición: Edgar Melchor

Metodologías

Su modelo de trabajo, la igual que la incidencia de la droga, ha variado mucho en las últimas décadas y aunque aparezca que no, las redes sociales y nuevas tecnologías tambien han influido en ello. «Antes, hace 30 años, la persona que quería consumir tenía que desplazarse a por ella, y ahora con un mensaje de whatsapp vale. Las nuevas tecnologías complica todo, claro, redefinieron nuestra metodología de trabajo. No tiene nada que ver la lucha contra el tráfico de drogas antes que ahora. A retos nuevos, respuestas nuevas. Ahora vemos que andan mucho con el patinete, nosotros no tenemos y es complicado hacer estos seguimientos, pero no dejaremos de intentarlo», esgrime el agente, que reconoce que para trabajar en una unidad como la UDYCO hay que tener unas características particulares. «Una de nuestras características principales es la adaptabilidad, se necesitan agentes con habilidades sociales muy específicas, que sepan moverse en la sociedad», zanja.

Reconocen que actualmente hay un nivel de consumo «estable» sin embargo la venta de menudeo está «más atomizada», con picos de consumo según qué producto: «Volvemos a encontrar heroína donde antes frecuentaba el crack, por ejemplo». En cuanto a la violencia, explican desde la UDYCO que «no hemos tenido grandes enfrentamientos, no estamos viviendo un exceso de violencia respecto a otros años. En otros puntos puede ser que sí se haya incrementado la violencia, aquí no. Pero sí estamos muy alerta. Eso sí, la instrucción que siempre doy es la autoprotección en todo momento», argumenta el inspector jefe.

Reincidencia

Tras dar el golpe, se producen los arrestos y posteriores entradas y registros en los domicilios de los investigados, su pase a disposición judicial... y de nuevo a la calle. Porque en la práctica totalidad de los casos no se decreta para ellos la prisión preventiva. Tampoco una vez llegan a juicio ingresan en la cárcel, ya que aunque afronten penas elevadas –en el caso de la venta de cocaína pueden llegar a los 4 años de prisión–, los acuerdos de conformidad les rebajan la condena hasta el punto de no tener que ingresar en el penal. La pregunta aquí es clara, ¿no genera frustración para los agentes? «Nosotros tenemos claro cuál es nuestro trabajo, no podemos hacer que un juez los meta en prisión. Recabamos todos los datos o indicios posibles durante meses, todo lo que esté en nuestra mano para presentárselo a su señoría; si no lo ven suficiente ya es cosa de la Ley, de la Justicia, no nuestra», concluyen.