Carga mal asegurada o ITV sin pasar: principales infracciones del transportista

La Policía Local de Vigo participó de la campaña especial de vigilancia y control de furgonetas desarrollada entre el 24 y el 30 de noviembre de 2025 en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT). El objetivo principal de este dispositivo fue verificar las condiciones técnicas, la documentación y la seguridad de estos vehículos, cuya actividad se intensifica en esta época del año con el envío de paquetería por Navidad o incluso el Black Friday.

Durante la semana de vigilancia, la Policía realizó controles a un total de 85 furgonetas. De las inspecciones realizadas, resultaron denunciados 17 vehículos, lo que supone un 20% del total inspeccionado. Más de la mitad de las multas obedecían a deficiencias técnicas del vehículo en especial por tener la ITV caducada o estado deficiente del vehículo, según se recoge en este balance.

Le siguen con dos denuncias las irregularidades en la documentación del medio de transporte así como la ausencia de seguridad por estar mal asegurada o colocada la carga en su interior.

No se registraron sanciones por exceso de velocidad, ni por no uso del cinto de seguridad o por exceso de peso en esta campaña específica.

Según datos de la DGT, en 2024 las furgonetas estuvieron involucradas en 9.548 siniestros de tráfico con víctimas en los que fallecieron 223 personas (de las cuales 89 eran ocupantes de furgonetas y 134 ocupantes de otros vehículos o peatones implicados en dichos accidentes) y 217 ocupantes de furgonetas resultaron heridos hospitalizados.