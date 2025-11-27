Delikia pone en marcha su concurso para estudiantes de Hostelería
Se trata de elaborar el sándwich más rico del mundo, que será luego servido en las máquinas vending de la firma con obrador en Vigo
R.V.
El operador de vending Delikia activa la búsqueda del sándwich más bueno del mundo a través de la cuarta edición de este certamen culinario dirigido a estudiantes de los dos últimos cursos de hostelería de toda España y recién titulados.
El concurso «El sándwich más bueno del mundo», que cuenta con el chef Pepe Rodríguez como padrino de excepción, regresa por cuarto año, con un total de 9.000 euros en premios, repartidos en tres categorías, y con el mismo fin solidario que le acompaña desde sus inicios: el 10% de lo recaudado con la venta del sándwich ganador se destina a la ONG Fundación Tierra de hombres. Además, al igual que en la anterior edición, el público asistente a la gala final podrá votar por su opción favorita que será premiada con una comida para dos personas en el Restaurante El Bohío de Pepe Rodríguez.
Las tres recetas ganadoras, seleccionadas por un jurado profesional, serán comercializados en las más de 13.000 máquinas de vending que Delikia, con obrador en Vigo, tiene distribuidas por todo el territorio nacional.
