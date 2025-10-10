Radiólogos de Vigo ven «insuficiente» la propuesta de refuerzo del Sergas

Radiólogos de Vigo han calificado de «insuficiente» la propuesta de refuerzo planteada por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y han convocado una concentración para el lunes 20 de octubre a partir de las 19.00 horas ante las puertas del Museo Marco de la ciudad.

En un comunicado enviado a los medios de comunicación, los radiólogos, que iniciaron una huelga indefinida el pasado lunes para reclamar más personal durante los turnos de guardia, han «puntualizado y desmentido» las palabras de Gerencia del Área Sanitaria de Vigo, tachando de «preocupante» el «desconocimiento» de la dirección sobre el funcionamiento del servicio de Radiología.

Así, han explicado que solo acuden presencialmente dos radiólogos en cada turno de guardia, mientras que otros tres realizan guardias no presenciales.

«Por tanto, no es cierto que seamos el Servicio de Radiodiagnóstico con más profesionales de presencia física de guardia del Sergas. Somos dos, al igual que en otras áreas con la mitad de población que la nuestra, como Pontevedra o Ferrol», han subrayado.

Ante las declaraciones de Sanidade de «falta de profesionales», los radiólogos han mostrado su «sorpresa» debido a que, según indican, «en julio de este mismo año, todo el servicio tuvo que movilizarse ante la negativa del Sergas para contratar en Vigo a los cuatro residentes que terminaban y que, por cierto, actualmente están con contratos de cuatro meses de duración y por tanto susceptibles de recibir mejores ofertas de trabajo».

«A pesar de esto, ya hemos expresado desde el principio que podemos asumir, con los radiólogos que somos, el aumento que pedimos en el número de radiólogos que hacemos guardia de 24 horas, no siendo necesario aumentar la plantilla», han apuntado.

Insuficiente

Después de mostrar su disposición a seguir dialogando, han visto «insuficiente» la propuesta de ampliar un profesional más en las guardias de los lunes y por las tardes.

Sin embargo, han aplaudido las medidas organizativas propuestas que se puedan implementar para optimizar los recursos. «Lo que nos sorprende es que después de 5 años que llevamos comunicando a la dirección nuestra sobrecarga en las guardias, no se hayan tomado dichas medidas antes», han lamentado.

«Parece entreverse que la dirección podría estar promoviendo una política de restricción de pruebas diagnósticas priorizando factores organizativos o económicos sobre la valoración clínica individualizada realizada por los facultativos. Se atreven a poner en duda las decisiones clínicas de los especialistas respecto a la indicación de la prueba de imagen que consideren necesaria, alterando así la calidad asistencial», han criticado.

Por todo ello, han convocado una concentración ante el Museo Marco de Vigo el lunes 20 a partir de las 19.00 horas, solicitando a toda la ciudadanía que se una.