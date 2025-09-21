Detenido un conductor tras estampar su coche en un negocio de Porta do Sol

Hace ya varios años que los vehículos no pueden circular por la peatonalizada Porta do Sol... pero parece que no todos los conductores lo tienen claro todavía. Y si aún encima terminan estrellando el turismo contra uno de los locales de la plaza, el arresto está asegurado. Esto es lo que le ocurrió la pasada madrugada a un vecino de la ciudad, que fue detenido por agentes de la Policía Nacional tras irrumpir en el «kilómetro 0» de Vigo y estampar su coche contra un negocio.

El vehículo fue interceptado por los agentes, que procedieron al arresto del conductor, según precisaron fuentes de Comisaría de la Policía Nacional. Al hombre se le investiga por un delito contra la seguridad del tráfico al irrumpir en una plaza exclusivamente peatonal. A mayores,y según precisaron estas mismas fuentes, los otros dos ocupantes del turismo también fueron trasladados a las dependencias policiales de López Mora para su identificación.

En el operativo también participaron patrullas de la Policía Local, si bien solo acordaron la retirada y traslado del vehículo accidentado.