«La crítica ha visto en 'Amor' un acto de valentía y sinceridad. Es el mejor disco, sin duda, por la acogida de la crítica»

Tras haber regresado a los escenarios en 2022 y llevar una década sin publicar nuevos temas, Helena Miquel y Oscar D'Aniello lanzaron el pasado mes de enero un trabajo muy distinto, Amor, una canción-disco de más de 30 minutos que esta noche presentarán en Vigo. Delafé y las flores azules visitan la ciudad para ofrecer a los vigueses un concierto en La Fábrica de Chocolate en el que no faltarán las canciones de siempre, marcadas por un «trocito de amor» . La actuación será a partir de las 21.30 horas.

-¿Cómo está siendo la vuelta a los escenarios?

-Empezamos la gira de retorno en 2022 y esto es como una especie de continuación de aquello. De hecho, la canción de Amor la empecé a escribir en 2020 y la acabé en 2023, se quedó en el cajón dos años hasta que salió este pasado mes de enero. ¿Cómo está siendo? Pues diferente a la gira de retorno, porque es más una gira al estilo de sala, la otra fue un poco más a lo grande, con toda la banda, y en este caso hemos optado por ir a todos los lugares a los que no fuimos en la de retorno, en ciudades más pequeñas. Está siendo cansado, porque ya tenemos una edad y nuestros propios trabajos, pero son semanas de compaginarlo todo, también la familia, pero en general siempre tenemos la suerte de contar con un público muy majo y nos los pasamos muy bien, los conciertos son chulos y la canción está gustando.

-Quizás girar en esos sitios más pequeños también es una forma de hacerle justicia a esa canción tan especial, porque Amor es una pista de más de 30 minutos que contrasta en un mundo que va tan rápido.

- Sí. Yo, que he sido el compositor, he hecho lo que me pedía el cuerpo, fue un ejercicio de libertad, si lo quieres llamar así, porque me encontré con que fui padre justo un mes antes de la pandemia y todos los meses posteriores estaba ahí con una criatura acabada de nacer, fuera en el mundo estaba muriendo un montón de gente, era un momento en el que había mucha crisis y a nivel artístico pensé que tenía que hacer algo un poco relevante. Hacer una especie de, casi que diría un testamento en vida a mi hijo, un regalo para él, por si me pasase cualquier cosa, y también dejar una especie de testamento, hacer algo muy humano. Decidí, al cabo de pocos días, que la canción se llamaría Amor, y evidentemente no podía ser nada más de dos minutos, tenía que ser algo más potente. Y después de 25 años haciendo canciones, pues al mismo tiempo me apetecía hacer algo diferente, dentro del mismo formato que es hacer canciones, pero hacer una canción en la que, digamos, tirar hacia delante y no saber donde iba a acabar. Fue una aventura dentro de mi propio universo y fue duro hacerlo, porque no es fácil, e incluso tuvimos que grabar alguna parte hasta tres veces. El final que escucháis, los últimos cinco minutos, es la tercera vez que lo hicimos, las dos primeras fueron fallidas, no nos gustaba la conclusión. Esto es no es como un disco en el que no te gusta la canción número 10 y pones un final y da igual, no, esto es todo un relato y tiene que dejar un sabor de boca que nos complazca a nivel artístico. Al final nos gustó y estoy muy contento con el resultado, creo que me representa, representa la edad que tengo y lo que quería comunicar.

-¿Y cómo fue la reacción de Helena cuando tiene conocimiento de esta canción en la que estabas trabajando?

- Yo había empezado la canción y había empezado con un estribillo que dice "Aquí, ahora, amor..." , es una nana que le cantaba yo a mi hijo. Y a los 15 días de empezar la canción, de empezar a trabajarla, me llamó Helena, que hacía siete años que no trabajaba con ella y me comentó que estaba con una canción y que le encantaría trabajar conmigo y yo le dije que justo estaba empezando una. Está la guasa interna de que cuánto tenía que durar la canción y de tanto en tanta le decía: Mira, he hecho una nueva parte de la canción. Claro, al cabo de un año y medio me preguntó que cuánto duraba, pues eran 18 minutos y no sabía cuándo iba a acabar. Me lo estaba pasando muy bien y estaba muy motivado, porque cada vez me cuesta más componer, hacer canciones como churros... me tiene que salir de las tripas todo lo que hago y sentía que aquello era algo que me representaba y me gustaba. Era un momento de toques de queda y Helena vivió aquello desde la lejanía, pero siendo parte fundamental porque había partes pensadas para ella.

-¿Y qué tal ha sido la recepción del público?

-Es complejo porque dentro del público hay muchos públicos, digamos. Al público que te quiere por las canciones ligeras, esto quizás no les va mucho. El público que es más Peter Pan, que no tienen hijos y que viven igual que cuando tenían 30 años, supongo que tampoco le llega de todo el mensaje, y después está el público que deja mensajes diciendo que han escuchado la canción entera y que le ha caído una lagrimilla, que les da paz, un público que nos está dando las gracias. Yo era consciente de que es una canción que iba a estar muy mutilada por los números, es decir, estamos en una época en la que todo se rige por números, aunque seas muy bueno lo que cuenta es que tengas millones de seguidores. Entonces, una canción que dura 30 minutos, yo ya la partí en trozos para que al menos cada parte tuviese escuchas. Desgraciadamente, ahora todo tiene al lado un numerito que parece que es un número elevador. Yo crecí en los 90, trabajaba en una tienda de discos, y precisamente los discos que más nos gustaban eran los que menos se vendían, los que nadie conocía, lo underground.Y, por otra parte, la acogida a nivel crítico ha sido espectacular. Es el mejor disco, sin duda, por la acogida de la crítica, porque han visto un acto de valentía y sinceridad, un acto de gente que lleva una trayectoria musical y que está hablando a su generación y a su propia edad. A nivel artístico y personal, nos sentimos muy tranquilos e identificados con lo que hemos hecho.

-Ser valiente y sincero en una industria como la musical es arriesgado. La trayectoria y el paso del tiempo dan la capacidad para trabajar libremente y ser críticos con ella.

-Sí y también el hecho de que la música ya no te va a pagar las facturas, claro. Cuando yo vivía de la música lo llevaba mucho peor, porque ya te buscas una canción que sea muy hit. Nosotros ya estamos más en una fase de retirada, que lo ves de reojo, no en la efervescencia. Entonces, cuando tú haces lo que realmente te sale, pues es posible que ya no vaya acorde con los tiempos, y más en nuestra generación, que yo he nacido en los 70 y hemos vivido canciones muy musicadas y con intros. A mí todo este universo de que la canción dure dos minutos y esté pensada para reels o un vídeo de Tik Tok, me rompe la cabeza, porque me parece que la música está muy desalmada. Está compuesta de forma muy quirúrgica y, en general, la liga en la que se comporta la música hoy en día no me interesa.

-¿Qué podrá esperar el público vigués del concierto de esta noche?

- Pues un poco de Amor, mucho amor también porque siempre hemos sentido un cariño especial por esta tierra. Hemos tocado un montón aquí, siempre nos han tratado muy bien, la gente gallega es muy generosa, siempre nos han cuidado un montón y siempre es un lugar muy grato de volver. En el concierto de Vigo tocaremos las canciones de toda la vida y un trocito de Amor.