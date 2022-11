No auditorio do MARCO presentouse onte o terceiro volume de "No fondo dos espellos", recopilatorio de artigos publicados por Xosé Luis Méndez Ferrín no FARO DE VIGO. Ao carón do autor, protagonista absoluto do acto, estaban o propio Ramallo, Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro, Rogelio Garrido, director de FARO, e moitos amigos e leitore. Foi un acto de amizade, cariño e de admiración polo autor, amenizado ao remate coa impresionante voz do cantautor e músico Tino Baz.