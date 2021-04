No al tren de Bouzas, sí al soterramiento del tráfico en Beiramar. El Concello ha decidido sacar del cajón e insuflar oxígeno a uno de los proyectos que mayor impacto tendría sobre la fachada marítima del casco urbano: el túnel que permitiría canalizar bajo tierra el intenso flujo de vehículos que circula a diario por el entorno de Orillamar, entre el centro de Vigo, la calle Coruña y Bouzas, y ganar un amplio espacio peatonal. La propuesta lleva más de una década sobre la mesa sin que hasta la fecha se haya dado un paso firme que le permita ir más allá del papel. Tras recordar que ya lo planteó durante su etapa como presidente de la Autoridad Portuaria y que en 2009, con Touriño al frente de la Xunta, llegó a sacarse a exposición pública, el alcalde, Abel Caballero, acusó esta mañana al Ejecutivo de Feijóo de paralizarlo. "Lo borró del mapa. Feijóo decía que Vigo no puede tener un paseo tan bueno como este", censuró Caballero antes de recordar que el Ejecutivo autonómico sí se ha implicado en un proyecto similar en A Coruña, el túnel do Parrote.

Para reactivar la propuesta, el alcalde avanzó que hoy mismo enviará el proyecto a la Xunta, el Gobierno central y la Unión Europa. "Hago la propuesta formal", reivindicó. En mente, el Concello tendría estructurar la actuación en dos fases escalonadas: una primera, que abarcaría desde O Berbés a la Plaza de la Industria Conservera, en la confluencia con la calle Coruña; y una etapa siguiente en la que la infraestructura se prolongaría hasta Bouzas. Recuperando el planteamiento de 2009, Caballero recalcó además que el túnel debe contar con dos carriles por sentido y un espacio para estacionamiento. "Resolverá los problemas de circulación del puerto, proporcionará aparcamiento y una zona paseable", abogó el primer edil, quien ha rescatado las infografías editadas hace años para mostrar cómo sería la estructura interna del subterráneo y el aspecto que tendría la superficie en O Berbés.

El túnel de Beiramar no es la única infraestructura de calado a la que se ha referido el alcalde. Ante los medios se ha reafirmado en su rechazo frontal y tajante a la conexión ferroviaria con Bouzas planteada por la Autoridad Portuaria. "Es un inmenso y nuevo error de Feijóo contra Vigo. Rompe la Gran Vía, una parte entera de la zona del Lagares, Coia, Alcabre, Sotavento...", censuró. El primer edil argumentó incluso que el tren no sería bien recibido ni siquiera por la propia industria de la automoción, el sector que —alegan los defensores del enlace— se beneficiaría directamente de su servicio. "Citroën no quiere el tren de Bouzas, no lo quiere la automoción porque no lo necesita para nada, va a ocupar espacio que necesita en Bouzas para los coches", recalcó.

"Es para importar coches. ¿Vamos a llevar un tren a Bouzas para hacer la competencia a la automoción de Vigo? ¿Es eso lo que quiere el Puerto? ¿Meterle competencia a la automoción de Vigo desde el norte de África y restarle un espacio a Citroën que necesita para sus coches?", concluyó Caballero, quien ha asegurado que el proyecto "no lo quiere" tampoco el Gobierno central.