Esta semana hemos vivido la mudanza de Anabel Pantoja de la casa en la que ha compartido su vida con Omar Sánchez y lo cierto es que la colaboradora no está pasando por su mejor momento. Ella ha explicado en los programas de televisión que la decisión de romper la toma ella, sin poder volver atrás porque no siente lo que debería por él.

Ahora, Omar Sánchez se encuentra en Madrid para hacer una entrevista tal y como han apuntado en los medios de comunicación. Y es que después de estar escuchando durante toda esta semana a Anabel hablando de su separación, de si hay o no terceras personas o de lo que les ha pasado, parece que ha llegado su momento y ahora le toca a él hablar de lo que le ha sucedido con la colaboradora.

En todas las imágenes en las que hemos podido verle, hemos visto a un Omar derrotado, triste y sin ganas de hablar delante de las cámaras de esta ruptura... pero han salido a la luz las primeras imágenes del que fuera marido de Anabel Pantoja en la capital. "Buenas tardes, no voy a hablar, gracias" nos comentaba Omar Sánchez en cuanto le preguntamos por cómo estaba y si es cierto que se han separado porque él quería ser padre y Anabel no. En cuanto a Alexia Rivas, el surfero nos ha contestado que: "Alexia es una amiga, igual que todas, ya está", dejando claro que no tiene ningún papel en esta ruptura.

Anabel Pantoja se refugia en el equipo de 'Sálvame'

Anabel Pantoja está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida. La colaboradora, cumpliendo con sus compromisos profesionales en 'Sálvame' como la mejor de sus terapias, acudió un día más a los estudios de Telecinco donde está recibiendo el apoyo incondicional de sus compañeros de programa.

Intentando sacar fuerzas para comenzar una nueva etapa en su vida en la que centrarse en el trabajo y en los compromisos profesionales sin una pareja al lado, Anabel salió del trabajo junto a David Valldeperas y otros amigos subiéndose rápidamente al coche para seguir disfrutando de la velada.

Consciente de los muchos rumores que existen sobre la posible implicación de una tercera persona en su separación, Anabel dejó claro en el programa que por el momento no existe ningún otro hombre que ocupe su corazón.

Este fin de semana hemos podido ver a Anabel en Sevilla acompañada por amigos y por su pilar fundamental, su madre, que no se ha separado de su lado ni un solo momento y le está arropando en esta semana tan complicada para ella. Está claro que la colaboradora tendrá que dar la cara esta semana, ya que se ha comentado que Omar ha hecho una exclusiva que saldrá el próximo miércoles, mientras tanto se refugia en todas las personas que la quieren.