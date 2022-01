El pasado 22 de diciembre Antonio Resines era hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gregorio Marañón por una neumonía bilateral agravada por el COVID, causando una gran preocupación en todo el país, que tiene en el actor a uno de sus rostros más queridos y populares.

Afortunadamente, la pesadilla está a punto de acabar, ya que después de 5 semanas en la UCI el protagonista de 'Los Serrano' era trasladado a planta y su evolución es tan positiva que en los próximos días podría recibir el alta para continuar con su recuperación en su domicilio.

A su lado, incansable en estos durísimos momentos, su mujer, Ana Pérez-Lorente, que apenas se ha separado de Resines durante su ingreso hospitalario. Visiblemente más aliviada, confiesa que el actor se encuentra "muchísimo mejor" pero fiel a su discreción añade que no va a dar más detalles sobre su evolución: "No vamos a hacer comentarios. Ya hablará él cuando salga".

Un momento que podría llegar antes de lo que pensamos - ya que como confiesa su mujer, "está fenomenal, de verdad", tanto física como anímicamente - aunque intentando mantener la prudencia, Ana evita lanza campanas al vuelo y afirma que todavía no saben cuándo recibirá el alta: "No, no, pero vamos que está mucho mejor y ya comentará lo que quiera cuando salga".