La actriz viguesa María Castro hizo de la maternidad el leitmotiv de su cuenta de Instagram. Sus hijas, salvo en ocasiones muy puntuales, la impulsan a dinamizar sus redes sociales: bien para visibilizar alguna situación en la que se ve involucrada, para dar consejos a sus seguidores o reivindicar las causas que considera que lo requieren.

Habló de la conciliación, de las repercusiones de la falta de descanso en su rendimiento, de cómo afecta ser madre en su carrera, mostró los cambios que se producían en su cuerpo antes y después del parto y cuenta innumerables anécdotas con sus retoños.

El primer cuarto del mes de agosto ha decidido pronunciarse sobre la lactancia materna y abordar sus dificultades:

"Arrancando la #semanamundialdelalactanciamaterna cuelgo esta foto, porque además de encantarme, significa mucho para mí y me representa".

Después de aclarar la autoría de la foto, obra de su marido José Manuel Villalba, y contar las circunstancias que alumbraron una imagen tan particular, explicó que ese día se había levantado a las 12 de la mañana.

"Me había acostado a los 8 am, tras un duro rodaje nocturno, y mientras mi marido probaba la luz de la foto, y Olivia mamaba, yo todavía intentaba adivinar dónde estaba y qué día de la semana era. Y me gusta tanto, porque en ella me veo agotada, pero poderosa a partes iguales", describe.

"Y es que la lactancia materna, elegida libremente, es un poco esta foto. No entiende de horarios, de trabajos, de cansancios… es el aquí y el ahora más dulce, al igual que más duro, que conozco. Es lo más animal que he experimentado, junto con crear y traer al mundo, la magia de la vida. 10 meses van, y de momento, por elección de ambas, lo q nos queda… Maia a esos meses, por elección suya, se había despegado ya de mí… era un poquito más del mundo que Olivia, que de algún modo todavía me necesita".

A continuación se despidió de sus seguidores felicitándolos por su valentía al dar el paso y traer a un hijo al mundo: "Enhorabuena a todas las mamás, (y papás), que lactantes o no, luchan cada día entre sueño, paciencia y amor".

En la fotografía, María Castro posa dando el pecho a su hija pequeña.