El "gran hermano" que vigila cada movimiento sospechoso en los ordenadores de la Xunta

No hay un solo clic sospechoso en cualquier ordenador que pase desapercibido al "gran hermano" que ha creado la Xunta para vigilar que ningún intruso se cuele en sus sistemas: desde una contraseña fallida, un archivo dudoso que se abre o un programa extraño que se instala en un equipo. La Amtega cuenta con una plataforma de gestión de eventos e información de seguridad que revisa en tiempo real y genera alertas cada vez que encuentra algún movimiento que puede ser indicio de un intento de hackeo.

La detección rápida de cualquier actividad anómala es clave para abortar cualquier ciberataque. "La capacidad para monitorizar y analizar eventos de seguridad en tiempo real es fundamental para reducir el riesgo que esos ataques suponen y mejorar la protección de la información y de la infraestructura que gestiona", explica la Xunta, que está pendiente de resolver la licitación del contrato para renovar este servicio, que encarga a una empresa externa, a la que paga 3,6 millones de euros por dos años.

Volumen

Esta plataforma debe ser capaz de revisar 400 fuentes de información de distintas tecnologías y ser capaz de procesar 23.500 eventos sospechosos por segundo, es decir, 400 millones al día. Todo esto supone gestionar un volumen diario de información de 800 GB, lo que podría ser el equivalente a almacenar 400 películas.

El Gobierno gallego alerta de que las amenazas contra la seguridad de la información "están evolucionando de modo muy significativo, con un fuerte incremento de los ataques dirigidos tanto a entidades públicas como privadas". Los ciberataques contra la Xunta, de hecho, no dejan de crecer. En 2025 recibió 264 millones de intentos de hackeo, es decir, 500 por minuto. Es un 10 por ciento más que los incidentes sufridos en 2024.