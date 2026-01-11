El PSdeG pide explicaciones por el colapso en las Urgencias

El PSdeG pedirá explicaciones en el Parlamento de Galicia sobre la saturación de pacientes y el «colapso» registrado en los servicios de urgencias de varios hospitales en Galicia.La diputada del PSdeG Elena Espinosa alerta de la «sobresaturación» de pacientes en las emergencias, con algunos de ellos aguardando en pasillos.

«Necesitamos un plan urgente y un presupuesto definido para acabar con este caos», advierte la parlamentaria del PSdeG. Así, denuncia que en Santiago los servicios de urgencias hospitalarios han atendido más de medio millar de personas diarias en los últimos días. El hospital Montecelo de Pontevedra tuvo incluso que «reprogramar intervenciones quirúrgicas no urgentes». En A Coruña denuncian «tiempos de espera inasumibles», mientras que en Vigo soportan la mayor presión asistencial de Galicia y han llegado a convocar paros.

Espinosa considera que el conselleiro tiene un "discurso ajeno a la realidad" al señalar el pasado 8 de enero que el sistema de salud público en Galicia respondió con "normalidad y sin incidencias destacables", después de reconocer un incremento de hospitalización de pacientes con gripe y más de 50.000 casos de urgenciad atendidas en la segunda quincena de diciembre.

"Las urgencias llevan tiempo soportando una presión estructural derivada del debilitamiento de la atención primaria, que dejó de funcionar como puerta de entrada real al sistema sanitario, trasladando a urgencias casos que deberían ser atendidos en el primer nivel asistencial", denuncia la diputada.

Saturación

En su opinión, eso ha llevado a la actual situación de "saturación permanente, atrasos en la atención, hacinamiento de pacientes y un deterioro progresivo de la calidad asistencial, a costa también de la sobrecarga del personal sanitario".

Espinosa advierte de que "lo que está pasando en urgencias no se resuelve con mensajes triunfalistas ni apelando al esfuerzo heroico del personal sanitario"

El PSdeG, en la oposición, pretende reclamar a la Xunta, gobernada por el PPdeG, un plan integral en los servicios de urgencias de los hospitales públicos gallegos, que incluya un refuerzo estructural y suficientes recursos humanos, además de un refuerzo de los servicios de atención primaria para evitar que urgencias asuma casos leves y enfermedades comunes que no les corresponde.