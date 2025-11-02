Aumentan las subvenciones para el alquiler y la adquisición de pisos
Más de 11.100 gallegos se beneficiaron de ayudas al arrendamiento y 536 recibieron apoyo para comprar un piso
La vivienda se ha convertido en un área prioritaria para las administraciones. Ante la escalada en la subida del precio de los alquileres, se han desplegado apoyos públicos para ayudar en el pago de estas rentas. Entre 2021 y 2024 desde la Xunta se articularon subvenciones que beneficiaron a casi 20.000 gallegos.
En concreto, en 2024 la cifra fue de 11.129 perceptores de ayudas al alquiler, un 38 por ciento más que el año anterior.
Las ayudas para facilitar la adquisición de una vivienda son, sin embargo, muchas menos. En 2024 solo se beneficiaron 536 gallegos. Aun así, fue un 46 por ciento más que el año anterior.
Según el balance de la Consellería de Vivenda, hay programas con una baja ejecución. Así, solo se concedieron el 34% de las ayudas a promotores para construir vivienda asequible y el 53% de las partidas destinadas a edificar pisos para alquiler social. Los fondos que no se gastan se reorientan a otras convocatorias.
