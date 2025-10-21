El gasto en peonadas se congela y se destinan 261 millones a conciertos sanitarios

El gasto en las llamadas «peonadas», los pluses que se pagan a los profesionales sanitarios por la actividad que realizan fuera de la jornada ordinaria, se mantiene congelado en 8,6 millones de euros para el próximo año. Tras lograr reducir la espera quirúrgica este año, la Consellería de Sanidade no elevará la partida destinada a estas horas extra, a las que normalmente se recurre precisamente para agilizar intervenciones y reducir así el número de pacientes que aguardan para entrar en quirófano.

En cuanto a los conciertos con la privada la cuantía asignada por la Consellería de Sanidade en los presupuestos del próximo año asciende a 261,8 millones de euros, un 6,4 por ciento más que en 2025. En esta partida se incluye el contrato con Povisa, que acaba de ser renovado e incluye una mayor dotación económica.

En cuanto a inversiones la Consellería de Facenda anunció un fondo de 177 millones que incluye, entre las principales actuaciones, 32 millones para la ampliación del Hospital de Montecelo, en Pontevedra, y 23 millones en obras de diferentes centros de salud.

Además, ante el aumento de la población afectada por trastornos mentales se refuerza su atención. De 10 millones se eleva la inversión del nuevo Plan de Salud Mental a 16 millones de euros.