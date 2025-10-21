El gasto en peonadas se congela y se destinan 261 millones a conciertos sanitarios
La atención a la salud mental subirá el próximo año de 10 a 16 millones de euros
El gasto en las llamadas «peonadas», los pluses que se pagan a los profesionales sanitarios por la actividad que realizan fuera de la jornada ordinaria, se mantiene congelado en 8,6 millones de euros para el próximo año. Tras lograr reducir la espera quirúrgica este año, la Consellería de Sanidade no elevará la partida destinada a estas horas extra, a las que normalmente se recurre precisamente para agilizar intervenciones y reducir así el número de pacientes que aguardan para entrar en quirófano.
En cuanto a los conciertos con la privada la cuantía asignada por la Consellería de Sanidade en los presupuestos del próximo año asciende a 261,8 millones de euros, un 6,4 por ciento más que en 2025. En esta partida se incluye el contrato con Povisa, que acaba de ser renovado e incluye una mayor dotación económica.
En cuanto a inversiones la Consellería de Facenda anunció un fondo de 177 millones que incluye, entre las principales actuaciones, 32 millones para la ampliación del Hospital de Montecelo, en Pontevedra, y 23 millones en obras de diferentes centros de salud.
Además, ante el aumento de la población afectada por trastornos mentales se refuerza su atención. De 10 millones se eleva la inversión del nuevo Plan de Salud Mental a 16 millones de euros.
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Nueva operación contra el tráfico de drogas con registros en Vilagarcía y otros puntos de la provincia
- «Acabar con el cambio de hora en Europa es una aberración»
- La Xunta anula la concesión de líneas de autobús a Lugove cinco años antes de lo previsto
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid para agilizar el tráfico en el tramo de la «turboglorieta»
- Sancionan a un guardia civil de O Porriño por «encubrir» a su jefa, que acortó una jornada al encontrarse mal