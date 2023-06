El PSdeG retira su apoyo a la Lei do Litoral al considerar que la decisión del PP de tramitarla en el Parlamento por la vía de urgencia para aprobarla antes de que finalice el actual periodo de sesiones evita "un debate parlamentario sosegado". Por esta razón, los socialistas explican que, aunque siguen considerando que es una norma "necesaria" para dar "seguridad y estabilidad" a la cadena mar-industria y a todo el litoral, se abstendrán en la votacion final de la ley.

Pese a que el Gobierno había advertido a la Xunta sobre la "inconstitucionalidad" de esta norma, el líder del PSdeG, Valentín González Formoso, decidió desmarcarse de la posición del Ejecutivo central y anunció su respaldo a esta ley, con la que Galicia pretende asumir plenas competencias para ordenar y gestionar toda la actividad en la costa, ahora en manos del Estado. Poco después, sin embargo, el delegado del Gobierno, el socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, mostró su disconformidad con la norma.

La intención del PSdeG era introducir mejoras en el texto presentado por la Xunta en el debate parlamentario. Los populares, sin embargo, decidieron tramitarla por la vía de urgencia, lo que acorta a la mitad los plazos y permitiría aprobarla antes del 23-J.

"Le entraron unas prisas que no acabamos de entender. Esto reduciría el debate en ponencia a un solo día", argumenta el portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Luís Álvarez. Según explica, "no se puede jugar con la seguridad jurídica con una ley tan importante como esta solo por una cuestión de campaña electoral". Por esta razón, retiran su apoyo a la norma y se abstendrán en la votación final. "No vamos a hacer de comparsas del PP", alega.