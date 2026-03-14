Galerías históricas
Pasados por agua: así capeamos el mal tiempo en Galicia
El mal tiempo en Galicia, con un diluvio que parecía no tener fin, ha marcado los primeros meses del año, con una sucesión de diez borrascas que causó numerosos desbordamientos, corrimientos de tierra e inundaciones
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Tras un lluviosísimo inicio de año, ha salido el sol. Francis (1 de enero), Goretti (8 de enero), Ingrid (22 de enero), Joseph (26 de enero), Kristin (28 de enero), Leonardo (4 de febrero) y Marta (7 de febrero), Nils (11 de febrero), Oriana (13 de febrero) y Pedro (18 de febrero). Son las diez borrascas de gran impacto que descargaron en Galicia desde Año Nuevo. Sin tregua. Más otras bajas y frentes anónimos. El 2026 empezó lluvioso, muy por encima de lo normal, destaca Meteogalicia. Este oscuro y pluvioso invierno nos recordó otros del pasado, que ahora recuperamos a través de sus imágenes: ríos desbordados, calles inundadas, desprendimientos y un mar embravecido. Rememoramos algunos de aquellos temporales aún grabados en la memoria colectiva.
Un grupo de personas cruza García Barbón utilizando un banco para evitar la balsa de agua, en 1978.
Inundaciones en la Carretera de Camposancos, en San Andrés de Comesaña (Vigo), en marzo de 1975.
El estadio de Balaídos, completamente anegado, en noviembre de 1963.
El estadio de Balaídos, completamente anegado, en 1977.
Marineros observando el temporal en el mar desde Canido, con la isla de Toralla al fondo, en 1978.
La Rúa do Areal, anegada, en 1978.
La Rúa do Areal, anegada, en 1978.
El entorno de Zona Franca inundado por el desbordamiento del río Lagares, en 1978.
Caída de una grúa pluma en la Avenida de Samil, en 1978.
Inundaciones en San Andrés de Comesaña, en Vigo, en 1978.
Vecinos de San Andrés de Comesaña, en Vigo, desplazándose en barca debido a las inundaciones de un temporal en 1978.