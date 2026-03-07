«Mulleres en loita»: las manifestaciones del 8M en Galicia

La lucha feminista en Galicia lleva años activa, las primeras manifestaciones fechan incluso desde antes de la dictadura y, cada cierto tiempo, se producen muestras de fuerza alentadoras, como ocurrió en las protestas masivas de 2018. Las pequeñas conquistas son innegables, pero para alcanzarlas hubo que recorrer un camino injusto y pedregoso. El final del recorrido está todavía lejos: la desigualdad que sufren las mujeres está impregnada en la práctica totalidad de las células de la sociedad.

Recordar la historia es un ejercicio siempre recomendable. Si en el presente se puede acudir con normalidad a una protesta por los derechos de las mujeres es porque en 1936 (en vísperas de una Guerra Civil) la política Urania Mella pudo convencer a sus compañeras para llevar a cabo la primera manifestación de la comunidad. También porque la Asociación Galega da Muller retomó la lucha el mismo año en el que murió el dictador y en 1976 salieron a la calle para defender a una mujer acusada de adulterio.

Desde entonces, la marea morada se reivindica, celebra sus logros, pone en evidencia las desigualdades e impulsa su lucha cada 8 de marzo.

Alberto Suárez 1 44

Manifestantes en Santiago de Compostela el 8M en 1992

Alberto Suárez 2 44

Manifestantes en Santiago de Compostela el 8M en 1992

Alberto Suárez 3 44

Manifestantes en Santiago de Compostela el 8M en 1992