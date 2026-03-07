«Mulleres en loita»: las manifestaciones del 8M en Galicia

Manifestantes en Santiago de Compostela el 8M en 1992 / Alberto Suárez

Galerías históricas

«Mulleres en loita»: las manifestaciones del 8M en Galicia

44 Fotos

R. V.

whatsapp

La lucha feminista en Galicia lleva años activa, las primeras manifestaciones fechan incluso desde antes de la dictadura y, cada cierto tiempo, se producen muestras de fuerza alentadoras, como ocurrió en las protestas masivas de 2018. Las pequeñas conquistas son innegables, pero para alcanzarlas hubo que recorrer un camino injusto y pedregoso. El final del recorrido está todavía lejos: la desigualdad que sufren las mujeres está impregnada en la práctica totalidad de las células de la sociedad.

Recordar la historia es un ejercicio siempre recomendable. Si en el presente se puede acudir con normalidad a una protesta por los derechos de las mujeres es porque en 1936 (en vísperas de una Guerra Civil) la política Urania Mella pudo convencer a sus compañeras para llevar a cabo la primera manifestación de la comunidad. También porque la Asociación Galega da Muller retomó la lucha el mismo año en el que murió el dictador y en 1976 salieron a la calle para defender a una mujer acusada de adulterio.

Desde entonces, la marea morada se reivindica, celebra sus logros, pone en evidencia las desigualdades e impulsa su lucha cada 8 de marzo.

Manifestantes en Santiago de Compostela el 8M en 1992

Alberto Suárez

144

Manifestantes en Santiago de Compostela el 8M en 1992

Manifestantes en Santiago de Compostela el 8M en 1992

Alberto Suárez

244

Manifestantes en Santiago de Compostela el 8M en 1992

Manifestantes en Santiago de Compostela el 8M en 1992

Alberto Suárez

344

Manifestantes en Santiago de Compostela el 8M en 1992

Manifestantes en Santiago de Compostela el 8M en 1992

Alberto Suárez

444

Manifestantes en Santiago de Compostela el 8M en 1992

María José Porteiro, concejala de cultura en el concello de Vigo con el cartel del 8M de 1991

Jesús de Arcos

544

María José Porteiro, concejala de cultura en el concello de Vigo con el cartel del 8M de 1991

Representantes del comité organizador de los actos del 8M en Vigo en 1998

FDV

644

Representantes del comité organizador de los actos del 8M en Vigo en 1998

Manifestación en Vigo el 8 de marzo de 1999

Jesús de Arcos

744

Manifestación en Vigo el 8 de marzo de 1999

Concentración en Vigo por el 8M en el año 2000

Jesús de Arcos

844

Concentración en Vigo por el 8M en el año 2000

Manifestación en Vigo el 8 de marzo de 2001

Cameselle

944

Manifestación en Vigo el 8 de marzo de 2001

Concentración por el 8M en A Coruña en 2001

Aguete

1044

Concentración por el 8M en A Coruña en 2001

Manifestación con motivo del 8M en Vigo en 2002

Jesús de Arcos

1144

Manifestación con motivo del 8M en Vigo en 2002

La estatua de Os Redeiros adornada por el 8M de 2002

Pablo Martínez

1244

La estatua de Os Redeiros adornada por el 8M de 2002

Asistentes a la manifestación por el 8M en Vigo en 2004

Jesús de Arcos

1344

Asistentes a la manifestación por el 8M en Vigo en 2004

Sindicalistas de CC OO en un acto del 8M en Vigo en 2004

FDV

1444

Sindicalistas de CC OO en un acto del 8M en Vigo en 2004

Manifestación del 8M en Vigo en 2009

Jesús de Arcos

1544

Manifestación del 8M en Vigo en 2009

Manifestación del 8M en Vigo en 2009

Jesús de Arcos

1644

Manifestación del 8M en Vigo en 2009

Marcha del 8M en Vigo en 2009

Joel Martínez

1744

Marcha del 8M en Vigo en 2009

Manifestación del 8M en Vigo en 2009

Jesús de Arcos

1844

Manifestación del 8M en Vigo en 2009

Más de 45.000 personas participaron en Vigo en la primera huelga feminista celebrada en España el 8 de marzo de 2018

Ricardo Grobas

1944

Más de 45.000 personas participaron en Vigo en la primera huelga feminista celebrada en España el 8 de marzo de 2018

Ver más

TEMAS