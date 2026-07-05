La euforia bursátil hace más ricos a los ricos: casi 600 gallegos ganaron 833 millones en solo un año por la lluvia de dividendos y acciones en empresas

El Ibex cerró la sesión del pasado viernes en 19.854,30 puntos. Lo nunca visto. Y van ya dos jornadas consecutivas pulverizando su máximo histórico. El selectivo con las cotizadas españolas más valiosas planta cara a la tan cacareada ola de incertidumbre por las tensiones geopolíticas. Atrás queda el resbalón de marzo, cuando el estallido del conflicto de EE UU e Israel con Irán alentó una oleada de ventas entre los inversores por miedo a otra fuerte crisis energética y la pesadilla de la inflación. La Bolsa española es, junto a la de Italia, la plaza que mejor evolución lleva en este convulso 2026, consolidando la buena racha iniciada en 2023 tras recuperar los niveles pre-Covid y especialmente a partir del siguiente ejercicio.

La euforia bursátil ayuda a llenar todavía más el bolsillo de los grandes patrimonios de Galicia. En solo un año, coincidiendo con el acelerón de los mercados en 2024, casi 600 residentes se embolsaron 833,4 millones de euros por acciones en empresas, incluidos los dividendos. A una media de 1,4 millones de euros por inversor, según la radiografía del IRPF de la última campaña de la Renta que acaba de publicar la Agencia Tributaria.

Estos 595 gallegos parten de una posición privilegiada. Se mueven por encima de los 601.000 euros de rentas anuales, incluyendo todo tipo de ingresos. Suponen solo el 0,25% de los contribuyentes en la comunidad que notificaron al fisco algún tipo de ingreso por la participación en fondos propios de entidades, pero concentran seis de cada diez euros de los beneficios (el 57,4%). Crecen en número (en 2023 fueron 458) y se disparan las ganancias un 112% en comparación con el ejercicio anterior (393 millones de euros).

¿Cuántos gallegos incluyeron en los datos del IRPF algún tipo de rendimiento por acciones en empresas? Algo más de 237.000, el 16% de los contribuyentes de la comunidad. Los ingresos acumulados aumentaron el 59%, por encima de los 1.451 millones de euros. A lo largo de 2024, como recoge el informe de Bolsas y Mercados Españoles (BME), el Ibex avanzó cerca del 15%, una de las mayores alzas de Europa, y la retribución al accionista medró el 25%, hasta los 37.861 millones de euros. La suma de dividendos y amortizaciones sobrepasó la barrera de los 50.000 millones de euros, un nuevo récord.

Otros «extra»

La remuneración de las empresas a sus accionistas y el resto de rendimientos vinculados a las participaciones en las compañías son el plato estrella del menú del capital mobiliario en Galicia. Un extra en los ingresos de muchos hogares, más allá de los que ya de por sí manejan más dinero, que alcanzó los 1.916 millones de euros en 2024. Subió un 68% en comparación con el año anterior.

Además del buen comportamiento bursátil, se nota que ese fue un ejercicio de fuertes subidas de los tipos de interés. El Banco Central Europeo (BCE) los llegó a colocar en el 4,5%. Lo que para las hipotecas representa un auténtico quebradero de cabeza, en el ahorro deja buenas noticias. Hubo 331.191 contribuyentes de Galicia con una inyección de recursos por intereses en cuentas, depósitos y activos financieros en general, casi 70.000 más que en 2023. Los rendimientos computados se dispararon un 135%: 307,6 millones de euros. Alrededor de 929 euros por persona.

Los procedentes de la amortización de letras del Tesoro, en manos de 19.800 gallegos, rozaron los 44 millones de euros. Se multiplicaron por 5,5 respecto al ejercicio precedente. Otros 9.300 contribuyentes tuvieron ingresos por la transmisión, amortización o reembolso de otros activos financieros, con un saldo de 22,3 millones (253% de alza). Otros 63.100 declararon rendimientos de contratos de seguro de vida o invalidez y de operaciones de capitalización por un montante de 84,6 millones de euros, un 15,8% más.

Por arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas o de subarrendamientos entraron 11,6 millones a 1.434 personas; por derechos de propiedad intelectual cuando el contribuyente no es el autor vino poco más de medio millón de euros.