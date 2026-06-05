Amazon acapara casi la mitad de las compras «online» en España, muy por encima de AliExpress, Temu, Shein y Zara

La compañía Amazon fue el canal utilizado en el 47,8% de las compras online con recepción de paquete, consolidándose como la opción «más utilizada» entre los consumidores, seguido de AliExpress, Temu, Shein o Miravia, que concentraron el 24,7% de las compras, según los resultados del último Panel de Hogares correspondiente al cuarto trimestre de 2025 publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El ecommerce vinculado a establecimientos físicos, como Zara, Decathlon, MediaMarkt o El Corte Inglés, representó el 13% de los pedidos, mientras que los comercios exclusivamente digitales alcanzaron el 5%.

El informe de la CNMC también concluye que un 61,2% de los internautas ha recibido algún paquete procedente de una compra 'online' durante los seis meses previos a la encuesta, y el 83,3% de compradores online afirma «no haber pagado gastos de envío en su último pedido», frente al 15,2% que sí asumió ese coste, donde la mayoría desembolsó menos de cinco euros. Las razones «más habituales para no pagar el envío» han estado relacionadas con las políticas comerciales de las plataformas, donde un 37,7% ha indicado que el pedido superaba el importe mínimo exigido para obtener el envío gratuito. un 35,7% señaló que el transporte era gratuito independientemente del valor de la compra. Además, un 22,6% ha explicado que el coste del envío estaba incluido en una tarifa plana o suscripción previa.

Con respecto a las incidencias, la más frecuente fue la notificación incorrecta de ausencia en el domicilio, mencionada por el 45,2% de los afectados. Otros problemas destacados pasan por la pérdida o extravío de la mercancía, señalada por el 26,9% de los usuarios con incidencias, y otras situaciones diversas, que representaron el 26,2%.