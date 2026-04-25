Zona Franca explora acuerdos con nuevas empresas chinas interesadas en desembarcar en Galicia

Zona Franca de Vigo acaba de cerrar su visita institucional a China, donde ha tenido la oportunidad de reunirse con instituciones, holdings empresariales y compañías «de sectores estratégicos». Aprovechando el apetito que el capital del gigante asiático muestra respecto a Europa, el organismo se presentó a Vigo y Galicia como «un territorio atractivo y seguro para invertir», con su apuesta por la innovación, las nuevas tecnologías, la robótica, la sostenibilidad y la eficiencia energética, todo aplicado a la Industria 4.0. «Zona Franca es actualmente el mejor espacio económico que ofrece Galicia por su capacidad de innovación, inversión a medida, centros de negocios y parques y naves sostenibles —enfatizó el delegado del Estado, David Regades—. Somos un puente hacia Europa para dar respuesta a la necesidad de China de Expandirse».

Una de las citas fue con el grupo Citic, gran conocido de la Zona Franca, y el gobierno de Zheijiang, la región donde se asienta el gigante propietario de la factoría Censa en O Porriño. A ellos les desgranó Regades los parques empresariales bajo la tutela de la institución y el «liderazgo tecnológico en sectores como la automoción, la biotecnología o la logística». China, asegura, «es un aliado estratégico» y «un referente tecnológico» en un momento donde las colaboraciones «deben ser globales». Citic Group insistió en su interés con crecer de la mano de la Zona Franca de Vigo «e incluso buscar sinergias con otras empresas de nuestro ecosistema de innovación».

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Con ese mismo objetivo, la delegación del organismo se encontró con otras firmas como Sany Heavy Industry, especializada en maquinaria pesada; Lens Technology, centrada en la robótica y en componentes de alta precisión para electrónica de consumo; y Broad Group, un grupo industrial innovador en eficiencia energética, sostenibilidad y construcción modular. Entre las instituciones que visitaron están el China Council for the Promotion of International Trade, la Federación de Emprendedores o el Departamento de Comercio. «Es fundamental que ese viaje sea de doble dirección, que desde Zona Franca también sirvamos de puente para que por esa ventana nuestras empresas y centros tecnológicos se internacionalicen aún más y encuentren la oportunidad de entrar en ese mercado brutal que es China», explicó Regades.