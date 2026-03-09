Un concurso en TikTok busca atraer mujeres al sector industrial y tecnológico
Tecnolóxicas recurre a la red viral para "reducir la brecha de género existente" y visibilizar la presencia femenina en este ámbito mayormente masculinizado
El proyecto Tecnolóxicas, impulsado por la patronal Asime en colaboración con el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), lanza un concurso en TikTok para visibilizar a mujeres estudiantes y trabajadoras en el sector industrial y tecnológico. La iniciativa aspira a despertar el interés de las jóvenes en áreas como la ingeniería, matemáticas, electromecánica, programación o robótica y «reducir la brecha de género existente en la actualidad».
La influencer Paula Vilaboy (@blondiemuser) actúa como madrina. Pretende incitar a estudiantes y trabajadoras a publicar un vídeo en la red social en el que cuenten su experiencia y animen a las usuarias a seguir sus pasos y escoger esta salida académica y profesional. Especialmente, se dirige a la generación Z (adolescentes nacidos a partir de 1996).
«La brecha y los estereotipos de género comienzan a generarse desde edades tempranas, por eso son necesarias actuaciones como estas en las que mostremos que las mujeres también cuentan con las capacidades para optar por carreras técnicas y darles voz a esas mujeres referentes», declara Enrique Mallón, secretario general de Asime. «Queremos que las chicas de las nuevas generaciones—añade—sean conscientes de que ellas también pueden ser 'tecnolóxicas' y derribas las barreras que puedan llevarlas a rechazar esta opción profesional».
Desde Asime subrayan la «elevada» tasa de empleo que presentan las titulaciones STEM, que registran «una ocupación superior al 92% en los dos primeros años tras finalizar los estudios». Con todo ello, la brecha generacional «persiste o crece», sobre todo en puestos de liderazgo. Actualmente, según señalan desde Asime, el 90% de los estudiantes de ingeniería siguen siendo hombres.
El concurso
Pueden participar en la iniciativa residentes españoles que sean mayores de 16 años. El concurso se desarrolla del 8 al 30 de marzo. Las interesadas deberán subir el vídeo explicando su relación con la temática de mujeres estudiantes o trabajadoras en industria y tecnología a TikTok y etiquetar a @tecnoloxicas. Como recompensa, la ganadora recibirá una tablet Samsung Galaxy Tab S010 Lite y será invitada a participar como ponente en una de las actividades de sensibilización que organizan, junto a otras profesionales referentes del área.
