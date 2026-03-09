Un concurso en TikTok busca atraer mujeres al sector industrial y tecnológico

El proyecto Tecnolóxicas, impulsado por la patronal Asime en colaboración con el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), lanza un concurso en TikTok para visibilizar a mujeres estudiantes y trabajadoras en el sector industrial y tecnológico. La iniciativa aspira a despertar el interés de las jóvenes en áreas como la ingeniería, matemáticas, electromecánica, programación o robótica y «reducir la brecha de género existente en la actualidad».

La influencer Paula Vilaboy (@blondiemuser) actúa como madrina. Pretende incitar a estudiantes y trabajadoras a publicar un vídeo en la red social en el que cuenten su experiencia y animen a las usuarias a seguir sus pasos y escoger esta salida académica y profesional. Especialmente, se dirige a la generación Z (adolescentes nacidos a partir de 1996).

«La brecha y los estereotipos de género comienzan a generarse desde edades tempranas, por eso son necesarias actuaciones como estas en las que mostremos que las mujeres también cuentan con las capacidades para optar por carreras técnicas y darles voz a esas mujeres referentes», declara Enrique Mallón, secretario general de Asime. «Queremos que las chicas de las nuevas generaciones—añade—sean conscientes de que ellas también pueden ser 'tecnolóxicas' y derribas las barreras que puedan llevarlas a rechazar esta opción profesional».

Desde Asime subrayan la «elevada» tasa de empleo que presentan las titulaciones STEM, que registran «una ocupación superior al 92% en los dos primeros años tras finalizar los estudios». Con todo ello, la brecha generacional «persiste o crece», sobre todo en puestos de liderazgo. Actualmente, según señalan desde Asime, el 90% de los estudiantes de ingeniería siguen siendo hombres.

Noticias relacionadas

El concurso

Pueden participar en la iniciativa residentes españoles que sean mayores de 16 años. El concurso se desarrolla del 8 al 30 de marzo. Las interesadas deberán subir el vídeo explicando su relación con la temática de mujeres estudiantes o trabajadoras en industria y tecnología a TikTok y etiquetar a @tecnoloxicas. Como recompensa, la ganadora recibirá una tablet Samsung Galaxy Tab S010 Lite y será invitada a participar como ponente en una de las actividades de sensibilización que organizan, junto a otras profesionales referentes del área.