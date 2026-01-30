Sparc coloca la primera piedra de la fábrica de chips, «una de las joyas de la corona de la revolución digital española»

Dos excavadoras y una cuadrilla de operarios empezaron a trabajar hoy sobre el terreno de la que será la planta de chips fotónicos vigueses. Bajo una intensa lluvia, la foundry de Sparc comenzó a tomar forma en el Parque Tecnológico y Logístico (PTL) de Valladares en un acto al que asistió el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que se deshizo en elogios hacia el proyecto fruto de la colaboración público-privada. Para el madrileño, «Sparc hará de Vigo una de las joyas de la corona de la revolución digital española».

Protegidos de la tromba de agua y del fuerte viento en una carpa, López y el resto de las autoridades procedieron al entierro de una cápsula con un pendrive con el proyecto de la factoría, los planos y la prensa del día. «En julio del año pasado estuve aquí«, dijo el ministro en relación al anuncio de los 17,2 millones de euros en apoyos de la SETT (Sociedad Española para la Transformación Tecnológica) al proyecto, «y tan solo seis meses después, ponemos la primera piedra y plantamos una cápsula del tiempo».

El responsable de Transformación Digital y de la Función Pública quiso destacar que la iniciativa «hubiera sido imposible sin el empuje de Abel Caballero» y que Sparc supone «la concreción de una apuesta» de España por especializarse en los semiconductores fotónicos. «Este tipo de proyectos suponen el renacimiento industrial de todo el país», ensalzó.

Fotografía de familia con autoridades y miembros de Sparc en la colocación de la primera piedra de la planta de chips fotónicos / A. A.

«La empresa integra a España en la cadena de montaje europea de chips de última generación, un ámbito imprescindible para la soberanía estratégica nacional y comunitaria», añadió el ministro en una intervención que cerró con un mensaje en gallego: «mañana é hoxe».

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, señaló que Vigo ha tenido «pocos días tan importantes como el de hoy» y que Sparc «va a marcar el futuro de toda la comarca».

Sparc va a marcar el futuro de toda la comarca Abel Caballero — Alcalde de Vigo

En este sentido, el regidor destacó el papel del ministro en el desarrollo de la iniciativa, «central y determinante» por el apoyo a través de la SETT, y el empuje realizado por el delegado de la Zona Franca de Vigo, David Regades, presente en el acto. «Cuando alguien cumple, es bueno reconocerlo», apuntó.

Caballero, que apeló a Regades a reservar espacio en la ampliación del polígono para esta industria, vaticinó que «en 20 años habrá Stellantis, Sparc y una industria en el ámbito de la defensa y drones importante» en la ciudad.

El proyecto de Sparc para el PTL / Simón Espinosa

Carmela Silva, como miembro de Zona Franca, dijo que con estas obras «se está construyendo una realidad» y que «Sparc está en marcha con inversión pública y privada». «Se trata de uno de los ámbitos más estratégicos, y se hace desde Vigo», enfatizó.

Noticias relacionadas

Tras una inversión de 8,16 millones de euros, la futura planta contará con más de 4.000 metros cuadrados construidos en cuatro plantas y su centro neurálgico será una gran sala blanca. Como apuntó el ministro, tendrá «capacidad para producir 1.500 obleas al año». Estará lista en 2027.