Armón bota el primer ferri facturado en las instalaciones de la extinta Barreras en casi 15 años
Astilleros Ría de Vigo acogió la maniobra del «Na Hiro E Pae», ferri mixto de 89 metros de eslora
El astillero realizó también las primeras pruebas de mar del oceanográfico «Anna Weber-van Bosse»
Astilleros Ría de Vigo, la empresa del grupo asturiano Armón, ha celebrado la botadura del buque Na Hiro E Pae, un ferri mixto de 89 metros de eslora encargado por una naviera de la Polinesia Francesa. «Un hito», según ha informado la empresa, toda vez que se trata del primer barco de este tipo que acogen las instalaciones de la extinta Hijos de J. Barreras en casi 15 años.
La maniobra tuvo lugar a las 16.30 horas y contó con la presencia de representantes del armador, la Société de Navigation des Australes Tuhaa Pae (Snathp), y personal del astillero en una ceremonia íntima.
Diseñado por la oficina técnica Cotenaval, con ayuda del equipo técnico de Astilleros Armón, se trata de un buque pensado para el transporte de contenedores y hasta 200 pasajeros (mixto), con 1.500 toneladas de capacidad de carga. Cubrirá la ruta entre Tahití y las islas australes.
Además, el buque contará con motores capaces de funcionar con biocombustible o combustibles sintéticos y una vela rígida de 22 metros de la firma catalana bound4blue, todavía por instalar.
El contrato fue logrado a comienzos de 2024, como avanzó entonces FARO, y supuso el regreso de la construcción de ferris a la histórica atarazana olívica. El último buque de este tipo que salió de sus gradas fue el Volcán de Tinamar, construido en 2011 y de 175 metros de eslora. La estrategia de Armón pasa por la construcción de unidades menor tamaño, como es el caso del Na Hiro E Pae.
Pruebas de mar
Por otro lado, y tal y como esta previsto, Armón Vigo también ha procedido hoy a las primeras pruebas de mar del Anna Weber-van Bosse, el buque oceanográfico encargado por el Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ) de Holanda.
La embarcación de 70 metros de eslora partió ya por la mañana para surcar la ría y testar los equipos.
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
- Los gatos son más frioleros de lo que pensamos: cuándo las bajas temperaturas se convierten en un riesgo
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eira do Costa»
- Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña
- Buscan a una mujer de 55 años desaparecida en Vigo
- Muere el entrenador vigués Iñaki Cabaleiro