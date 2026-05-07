Chelo do Rejo será la pregonera de la Festa do Año ao Espeto de Loimil

La parroquia de Loimil celebrará el día 31 de mayo la 24 edición de la Festa do Año ao Espeto, una de las citas gastronómicas con más solera e historia del Concello de A Estrada. Según anunciaron desde la organización, la encargada de dar el pregón este año será la actriz estradense Chelo do Rejo, quien toma así el testigo del polémico alcalde ourensano Gonzalo Pérez Jácome, pregonero el año pasado. Con anterioridad lo hicieron los también actores Gonzalo Valcárcel y Cristina Collazo.

La romería comenzará a las 13.30 horas con una misa y bendición del agro. Al finalizar estos actos Chelo do Rejo dará el pregón en el campo de la fiesta. Posteriormente tendrá lugar la tradicional comida popular en la carballeira de la Saleta de Loimil, con venta anticipada en los bares y negocios de la comarca hasta el 27 de mayo. También se pueden adquirir las entradas llamando a los números de teléfono 687 006 309 (Margarita) o 661 654 926 (Suso). En el menú se incluye empanada, pulpo, cordero “ao espeto”, pan, vino, refrescos y agua, así como postre, café y aguardiente. El precio será de 38 euros para adultos y de 17 para niños de 6 a 12 años. Para los menores de seis será gratuito. El servicio de pulpería correrá a cargo de la pulpería Crisóstimo. mientras que la carne será preparada por especialistas en "año ao espeto", de la zona de Moraña.

La sesión vermú estará amenizada por el dúo Begoña Mazaira. A lo largo de toda la jornada habrá también hinchables para los más pequeños y sorteos de regalos.

Festa do porquiño

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Guimarei por su parte celebrará el día 23 de mayo a partir de las 20.30 horas una nueva edición de la Festa do Porco á brasa. El precio para adultos es de 25 euros y de 10 para menores de entre 3 y 13 años. El menú incluye chorizos al vino, porco á brasa, patatas, ensalada, pan, postre, café y bebida. La fecha límite para adquirir las entradas es el 15 de mayo. Se pueden adquirir en el estanco de José Manuel Mato. Se pueden realizar además reservas por grupos para sentarse juntos. El plato principal de la fiesta será preparado por la cuadrilla de "Manolito". En el campo de la fiesta se instalará una carpa.