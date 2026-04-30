Los centros educativos de Vila de Cruces piden ampliar instalaciones y plantilla

Días atrás, los colectivos de padres y madres de los dos colegios de Vila de Cruces, así como la ANPA del IES Marco do Camballón, anunciaron que respaldarían la protesta del 6 de mayo que también está prevista entre la comunidad educativa de A Estrada. Las tres asociaciones indican que «coindicimos na necesidade de reforzar o compromiso das administracións coa educación pública garantindo recursos suficientes, condicións dignas e unha atención educativa de calidade para todo o alumnado». Especifican, cada una, qué cambios son precisos en los centros donde estudian sus hijos e hijas.

Así, desde la ANPA del colegio Nosa Señora da Piedade urge la unificación del centro, que ya cuenta con un proyecto desde 2024; así como la ampliación de las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y adaptados a las necesidades; y mejora las ratios entre alumnado y docentes. En el CEIP Cerdeiriñas, de Piloño, también es necesario mejorar el inmueble y, además, "cubrir de forma inmediata as baixas do profesorado". En este sentido, el instituto hace hincapié en que hay que optimizar las condiciones del personal sustituto, así como revisar el horario lectivo y la atención a la diversidad. Este centro demandará además el incremento del profesorado; la revisión de los cargos directivos; el refuerzo de las tutorías, una mayor especialización de los docentes y, también, reducir las ratios entre alumnado y docentes.

La protesta saldrá a las 19.00 horas del instituto y remata en la Praza Juan Carlos I.