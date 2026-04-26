Fomento del deporte
Silleda renueva su convenio con Christian Costoya para apoyar su carrera internacional
La aportación municipal de 10.000 euros contribuye a impulsar la trayectoria del joven, integrante del programa de desarrollo de McLaren
El Concello de Silleda acaba de firmar un nuevo convenio de colaboración con el piloto local Christian Costoya, quien el año pasado se incorporó al programa de desarrollo de nuevos talentos de la escudería McLaren y está considerado una de las nuevas promesas del automobilismo internacional. El acuerdo fue suscrito por la alcaldesa, Paula Fernández Pena, y el padre y representante del piloto, Marcos Costoya. Contempla una ayuda nominativa de 10.000 euros, que deberá ser justificada, al igual que el resto de las entidades beneficiarias de subvenciones municipales. Silleda lleva en torno a una década apoyando económicamente su carrera, y la regidora añade que este joven «é un referente para a mocidade e un exemplo de que, con dedicación e talento, pódense acadar grandes metas».
Fernández Pena destaca que «para o noso municipio é un orgullo contar cun deportista como Christian, que está a levar o nome de Silleda por circuitos de todo o mundo. Detrás dos seus logros hai moito esforzo, sacrificio e traballo constante, valores que consideramos que hai que apoiar desde as institucións públicas». Costoya tiene 15 años y comenzó desde muy joven, con solo 3 años, en el mundo del karting. Con el paso del tiempo acumuló resultados importantes en competiciones autonómicas, nacionales e internacionales. La progresión constante de este piloto, unida a su talento y a la capacidad de trabajo, lo llevó a dar el salto a estructuras profesionales de primer nivel. Por eso, recientemente se trasladó a Viareggio, Italia, para continuar su formación y preparación «nun entorno altamente competitivo», indican desde el Concello.
- Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
- Muere un joven de 25 años tras una caída cuando hacía prácticas de moto con la autoescuela en Nogueira de Ramuín
- Cinco psicólogos empiezan a pasar consulta en centros de salud y serán 29 en 2030 para cubrir toda el área de Vigo
- Envían a prisión al camionero que causó el atropello mortal en Pontevedra y no se paró
- Así «evolucionarán» las apps de control de la pesca recreativa y profesional: el Gobierno lanza un contrato de dos millones para incluir «nuevas funcionalidades»
- La madre de un vigués al que trasplantaron el hígado con tres años: «Cada día pienso en la familia del donante y en su generosidad»
- El armador vigués del «Simione», interceptado con casi 3.000 kilos de cocaína: «No hay nada que me enlace con la droga»
- La vía verde más grande de Galicia: 28 kilómetros de recorrido e ideal para los ciclistas