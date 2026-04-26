Silleda renueva su convenio con Christian Costoya para apoyar su carrera internacional

El Concello de Silleda acaba de firmar un nuevo convenio de colaboración con el piloto local Christian Costoya, quien el año pasado se incorporó al programa de desarrollo de nuevos talentos de la escudería McLaren y está considerado una de las nuevas promesas del automobilismo internacional. El acuerdo fue suscrito por la alcaldesa, Paula Fernández Pena, y el padre y representante del piloto, Marcos Costoya. Contempla una ayuda nominativa de 10.000 euros, que deberá ser justificada, al igual que el resto de las entidades beneficiarias de subvenciones municipales. Silleda lleva en torno a una década apoyando económicamente su carrera, y la regidora añade que este joven «é un referente para a mocidade e un exemplo de que, con dedicación e talento, pódense acadar grandes metas».

Fernández Pena destaca que «para o noso municipio é un orgullo contar cun deportista como Christian, que está a levar o nome de Silleda por circuitos de todo o mundo. Detrás dos seus logros hai moito esforzo, sacrificio e traballo constante, valores que consideramos que hai que apoiar desde as institucións públicas». Costoya tiene 15 años y comenzó desde muy joven, con solo 3 años, en el mundo del karting. Con el paso del tiempo acumuló resultados importantes en competiciones autonómicas, nacionales e internacionales. La progresión constante de este piloto, unida a su talento y a la capacidad de trabajo, lo llevó a dar el salto a estructuras profesionales de primer nivel. Por eso, recientemente se trasladó a Viareggio, Italia, para continuar su formación y preparación «nun entorno altamente competitivo», indican desde el Concello.