Arden 20 hectáreas en A Portela, en Rodeiro
El fuego está estabilizado
La Consellería de Medio Rural informa de unh incendio forestal en A Portela, en Rodeiro, iniciado el lunes a las 21.39 horas y que desde las 7.40 horas de este martes se encuentra estabilizado. Según las estimaciones provisionales, las llamas afectaron a unas 20 hectáreas. Hasta el momento, se movilizaron 4 agentes, 8 brigadas, 5 motobombas y una pala.
Medio Rural recuerda que el teléfono gratuito 085 está a disposición de la ciudadanía para contactar en caso de detectar un incendio forestal. Hay, además, un teléfono también gratis y anónimo para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria, de la que se tenga sospecha o conocimiento. Es el 900 815 085.
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