Un octogenario se sale de la vía en el Alto da Cruz de A Estrada
El conductor salió ileso, aunque tuvo que salir del dañado vehículo con ayuda del servicio de Emerxencias
A Estrada
Un octogenario sufrió ayer un aparatoso accidente en el kilómetro 208 de la N-640. En concreto, el suceso tuvo lugar en el Alto da Cruz, justo en el límite entre a Estrada y Cuntis. Por causas que se desconocen el coche, un Ford Focus, se salió de la vía y acabó dando la vuelta. En el lugar se personaron efectivos de Emerxencias que tuvieron que ayudar al conductor a salir del vehículo al quedar bloqueada su puerta. En el lugar también se personaron efectivos de Protección Civil de Cuntis y Tráfico. Una ambulancia del 061 trasladó al octogenario al centro de salud para su evaluación. El vehículo sufrió graves daños.
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- Davila 21/03/2026