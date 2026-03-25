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Un octogenario se sale de la vía en el Alto da Cruz de A Estrada

El conductor salió ileso, aunque tuvo que salir del dañado vehículo con ayuda del servicio de Emerxencias

Estado en el que quedó el vehículo.

Estado en el que quedó el vehículo. / Bernabé/Javier Lalín

Lois Docampo

A Estrada

Un octogenario sufrió ayer un aparatoso accidente en el kilómetro 208 de la N-640. En concreto, el suceso tuvo lugar en el Alto da Cruz, justo en el límite entre a Estrada y Cuntis. Por causas que se desconocen el coche, un Ford Focus, se salió de la vía y acabó dando la vuelta. En el lugar se personaron efectivos de Emerxencias que tuvieron que ayudar al conductor a salir del vehículo al quedar bloqueada su puerta. En el lugar también se personaron efectivos de Protección Civil de Cuntis y Tráfico. Una ambulancia del 061 trasladó al octogenario al centro de salud para su evaluación. El vehículo sufrió graves daños.

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