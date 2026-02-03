Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las obras en la Farola dejan sin agua el centro de A Estrada durante más de dos horas

Un tramo de tubería quedó aplastado

Trabajos en la plaza para recuperar el abastecimiento de agua.

Trabajos en la plaza para recuperar el abastecimiento de agua. / L.D.

Lois Docampo

A Estrada

El aplastamiento de una tubería durante los trabajos de peatonalización de la plaza de la Farola dejó sin agua varias calles del centro de A Estrada. Los hechos tuvieron lugar en torno a las 10.00 horas. Trabajadores municipales acudieron a la plaza para realizar las necesarias reparaciones. Finalmente la tubería se dio por reparada a las 12.40 horas, recuperando a partir de ahí el abastecimiento de agua.

