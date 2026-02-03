Las obras en la Farola dejan sin agua el centro de A Estrada durante más de dos horas

El aplastamiento de una tubería durante los trabajos de peatonalización de la plaza de la Farola dejó sin agua varias calles del centro de A Estrada. Los hechos tuvieron lugar en torno a las 10.00 horas. Trabajadores municipales acudieron a la plaza para realizar las necesarias reparaciones. Finalmente la tubería se dio por reparada a las 12.40 horas, recuperando a partir de ahí el abastecimiento de agua.