El Celta Femxa Zorka echa a rodar esta tarde en Vilagarcía

Diez días después de iniciar los entrenamientos, el Celta Femxa Zorka disputa esta tarde en Vilagarcía (20:00), su primer amistoso de la pretemporada. Será una buena preparación para el partido de semifinales de Copa Galicia del viernes, a las 20.30 horas, ante el Baxi Ferrol.

El partido de esta tarde será dirigido por Dani Nieto, ya que Cristina Cantero sigue en Berlín, en el Mundial, con la selección española. Tampoco será de la partida Tova Sabel, que el lunes viajó para concentrarse con la selección 3x3 sueca y estará una semana fuera.

El entrenador vigués apuntaba tras el entrenamiento de ayer que «este partido es un entrenamiento más. Independientemente del resultado, aunque queremos competir y ganar, es un poco seguir manteniendo las bases del trabajo que hemos hecho. Se lo hemos dicho a ellas y se lo repetiré, para poder seguir creciendo como grupo y como equipo. Es una piedra de toque porque no es lo mismo jugar cinco contra cinco que jugar contra otro rival, que tampoco sabes cómo te va a defender y cómo te va a atacar. Va a estar bien para que busquemos esas conexiones entre nosotras».

PABELLÓN: Sara Gómez.

HORA: 20:00 horas.