El Vigo lidera la rebelión contra la Española

Concluida la batalla sobre la cancha, comienza la de los despachos. El C. V. Vigo ha promovido y lidera la rebelión de los clubes de la Superliga 2, masculinos y femeninos, contra una reestructuración de la categoría que incrementará los gastos. «Nos estamos moviendo para que no ocurra», revela Guillermo Touza, contestario aunque curado de espanto. «Llevo tantos años que ya he vivido de todo».

Preside Touza el Vigo desde 1971. Pocos deportes han estado sujetos al frenesí arquitectónico del voleibol en este medio siglo y cada poco tiempo. La última asamblea de la Federación Española aprobó que la Superliga 2 actual, de 34 equipos divididos en dos grupos, se transforme en una Superliga 2 Oro única, con 12, y otra Superliga 2 Plata doble con los restantes. A máxima categoría se podrá llegar desde cualquiera: «Una cosa rarísima».

El Vigo, que ha concluido sexto, se ubicará en la zona oeste de Plata, en teoría entre los favoritos. Touza calcula un incremento de entre 10.000 y 15.000 euros en su presupuesto, que en este ejercicio ha rondado los 130.000 euros, a causa de viajes, pernoctas, arbitrajes, inscripciones... «Algo asumible», al menos. Para los que militen en Oro, la subida alcanzará los 40.000 euros sin un ascenso que justifique mayores subvenciones.

Vigo y Boiro forzaron la semana pasada una reunión con el presidente de la Federación Gallega, José Ángel Luna, que apoya la política de su homólogo en la Española, Felipe Pascual. El movimiento se ha extendido a todo el estado. Se han remitido escritos pidiendo que la reconfiguración se someta a la votación de los equipos afectados. «Un 85% está en contra», cifra Touza. No se ha producido respuesta.

Guillermo Touza. / MARTA G. BREA

La directiva olívica, aunque pendiente de cómo y contra quién competirá en la Superliga 2 26-27, empieza a establecer certezas. Diego Taboada seguirá al frente del cuerpo técnico. Y el opuesto checo Jakub Kocvara, de buen rendimiento pero poco integrado en la plantilla, ya ha hecho las maletas. El futuro de otros jugadores dependerá de sus planes académicos o del interés que puedan despertar talentos como el cadete internacional Jorge Soto.

Una temporada de notable

Touza, durante tantos años jefe de estudios en Santa Irene, le pone nota a sus chicos: «Ha sido una temporada rara. Le pondría un notable; un siete», especifica. El Vigo llegó a liderar su grupo entre mediados de octubre y mediados de noviembre: «Fuimos de más a menos. Algunos partidos no fue normal perderlos. Fuera de casa la gente no rindió igual. Pero valoro la plantilla que teníamos, su juventud». Los júniors volverán a disputar el Campeonato de España –sextos entre 32 en 2025– y el segundo equipo ha conquistado por segunda vez consecutiva la Liga Gallega, si bien renunciará al ascenso a Primera. Peajes de un club que encadena 15 años sin patrocinador.