La selección llama a filas a los talentos del Cíes

La Federación Española de Bádminton ha publicado sus convocatorias para las fases clasificatorias del Campeonato de Europa por equipos, tanto femenino como masculino. Destacan dos volantistas del Bádminton Cíes, Nikol Carulla y Jacobo Fernández.

Las mujeres disputarán su ronda clasificatoria del 3 al 5 de diciembre en Tallin, donde se enfrentarán a la anfitriona Estonia, Países Bajos e Italia. España presentará un equipo equilibrado. Nikol Carulla ha demostrado una progresión constante en los últimos meses, consolidándose como una de las referentes. En el último ránking mundial publicado el lunes aparece junto a Carmen Jiménez como la primera pareja española en dobles femenino en el puesto 70º y 12º europeo.

El vigués Jacobo Fernández disputará su fase del 4 al 7 de diciembre en Dublín, donde los españoles se verán las caras, en primera instancia, con Eslovaquia e Italia. Si vencen en su grupo, se jugarían la plaza para el Europeo con el vencedor del grupo compuesto por Países Bajos, Irlanda y Suiza. Jacobo continúa afianzándose como una de las grandes esperanzas del bádminton masculino nacional.

El Campeonato de Europa por equipos supone una oportunidad única para seguir acumulando experiencia y puntos de cara al ranking mundial. Las dos fases finales se celebrarán en febrero de 2026 en Turquía.

El CB Cíes es, junto al CB Oviedo, los únicos clubes nacionales representados tanto en la selección femenina como masculina. «Es un orgullo volver a vestir la camiseta de la selección y poder competir con los mejores de Europa. Vamos con muchas ganas y con el objetivo de dejar a España en lo más alto», expresó Carulla.