La muerte de Raffaella Carrà ha conmocionado a sus seguidores y amigos, entre ellos artistas y colaboradores españoles, país al que la italiana estuvo muy unida. Las reacciones no han tardado en llegar y las redes sociales se han llenado de mensajes en recuerdo de la icónica artista italiana.

"Hoy se nos fue una artista y una mujer grande, grande. Maravillosa!!! Desde ahora estarás por siempre en mi mente y en mi corazón queridísima Raffaella!", ha declarado Raphael en Twitter, alabando la figura de "su gran amiga".

Hoy se nos fue una artista y una mujer grande, grande. Maravillosa!!!!! Una de mis más grandes amigas de casi toda la vida. Desde ahora estarás por siempre en mi mente y en mi corazón queridísima Raffaella! pic.twitter.com/Rwv7khBpHc — 𝗥𝗔𝗣𝗛𝗔𝗘𝗟 (@RAPHAELartista) 5 de julio de 2021

Muy dolido tras la noticia se ha mostrado el cómico y actor Miguel Ángel Tirado, más conocido como Marianico El Corto, quien, entre sollozos, lamentaba la muerte de su "amiga y compañera". "Es muy triste todo esto, es horroroso, no se qué está pasando. Esta mañana Tico Medina y ahora Raffaella… Siento en el alma su prematura muerte", sentenciaba.

En los años 90, el cómico vivió un "momento dulce" en lo profesional, formando parte del equipo de colaboradores que la estrella italiana tenía en La 1 de TVE "¡Hola Raffaella!": "Fue un año maravilloso el que pasé junto a ella en televisión, nos trataba de maravilla, se desvivía por nosotros. Gracias a ella conocí a muchas personalidades que en mi vida me hubiera imaginado, como la vez que estuvimos con Maradona", recuerda.

La actriz Ingrid García-Jonnson también se ha declarado sobrepasada por la noticia. El pasado año, tuvo "el honor" de hacer una película musical con las canciones de la italiana, "Explota explota" de Nacho Álvarez, en la que interpretaba a María, una bailarina que soñaba con aparecer en televisión.

"Orgullo de interpretar sus canciones, poder conocerla con tanta vitalidad, fuerza, profesionalidad, tanta cercanía e inteligencia. Para mi es un referente profesional. Este es un día muy triste, toda la gente que la ha visto en televisión o escuchado cantar siente que ha perdido a una amiga".

Murió la reina. El verano acabó antes de comenzar. — Sergio Cortina (@sergiocortina) 5 de julio de 2021

"Es doloroso, aunque estoy segura de que a ella le gustaría que hoy bailásemos sus canciones hasta reventar", agrega.

Por sorpresa le ha pillado al presentador Ramón García, amigo de la artista, quien ha tenido que dar la noticia en directo en 'En compañía', el programa de la tarde de Castilla-La Mancha Media.

"Me parece increíble que ya no esté. Querida Raffaella, hasta pronto, un beso muy fuerte", decía muy afectado el presentador vasco. "Yo con Raffaella viví algún momento complicado de su vida y ella siempre dejó sus tristezas y sus penas en el camerino. Ella siempre decía que los espectadores se merecen lo mejor del que está delante a la hora de presentar un programa", comentaba García.

Las redes sociales se han inundado de mensajes recordando a la interprete de "Hay que venir al sur". Uno de los primeros ha sido el cómico e imitador Carlos Latre, que no ha dudado en dejar claro a través de su cuenta de Twitter su pena por el fallecimiento de la artista. El catalán ha querido recordar el momento en el que pudo trabajar con ella durante la celebración del 60 aniversario de RTVE.

DEP Raffaella Carrà.Tuve honor de trabajar con ella en la gala del 60 aniversario de @rtve .Fue amable, profesional y tuvimos un Feeling muy especial. Cuando acabó la gala me brindó su ayuda cuando fuera a Italia.Lo he sentido de veras. Rafaela,ha sido y serás un referente. pic.twitter.com/UoRmPCrlUX — Carlos Latre (@Carlos_Latre) 5 de julio de 2021

"Tuve honor de trabajar con ella en la gala del 60 aniversario de RTVE. Fue amable, profesional y tuvimos un ‘feeling’ muy especial. Cuando acabó la gala me brindó su ayuda cuando fuera a Italia. Lo he sentido de veras. Raffaella, has sido y serás un referente", escribía.

Muy emotivo también el mensaje de Mónica Naranjo. La artista, que recupera un fragmento del 60 aniversario de TVE en el que compartió escenario con Carrà, le dedica unas palabras: "Tú eres la grande… y yo la aprendiz. Siempre te canto y siempre te cantaré. Tus abrazos daban vida… Ciao, amiga… Te quiero".

La artista India Martínez comenta en su perfil que "se nos va una grande". "Querida y admirada, referente, rompiendo barreras, quién no ha bailado o cantado sus canciones...", apunta la cantante cordobesa, que comparte una fotografía en la que aparece junto a Carrà.

Sergio Fernández "El monaguillo" o Dani Martínez también se ha despedido de ella a través de las redes sociales. "Se ha ido la gran Raffaella Carrà. Era una estrella cercana, divertida, un bestia televisiva. Siempre nos quedarán tus canciones porque, si hay fiesta, siempre sonará Raffaella".

"Derrochó amor por España"

Por su parte, los políticos españoles han lamentado la muerte de la actriz, cantante, bailarina y coreógrafa Raffaella Carrà. "Nos ha dejado Raffaella Carrà, una italiana universal que siempre derrochó amor por España. Su arte y su alegría permanecerán siempre entre nosotros", ha tuiteado la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien ha trasladado su más sentido pésame a la familia, amigos y seguidores de la artista.

Nos ha dejado Raffaella Carrà, una italiana universal que siempre derrochó amor por España. Envío mi más sentido pésame a su familia, amigos y seguidores. Su arte y alegría permanecerán siempre entre nosotros. DEP.pic.twitter.com/r2Og9knDlT — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 5 de julio de 2021

Para la vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el lugar que Raffaella Carrà ocupa en la memoria colectiva "tiene que ver con una alegría radical, libérrima, absolutamente comprometida con la vida".

"Nos ha legado décadas de música y baile, de inteligencia, de espontaneidad y de Orgullo. Y por eso la recordaremos siempre", ha apuntado la ministra en su cuenta de Twitter.

El lugar que Raffaella Carrà ocupa en nuestra memoria colectiva tiene que ver con una alegría radical, libérrima, absolutamente comprometida con la vida.



Nos ha legado décadas de música y baile, de inteligencia, de espontaneidad y de Orgullo. Y por eso la recordaremos siempre ❤️ pic.twitter.com/hhdkNIWkw3 — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 5 de julio de 2021

El PSOE, en una publicación en su cuenta de Twitter, ha resaltado que Raffaella Carrà era un "símbolo musical, presentadora, artista, defensora de los derechos del colectivo LGTBI, icono, referente, terremoto en los escenarios". "Hoy nos dejas tu alegría y ese espíritu único. Tu amor. Gracias", han apuntado los socialistas.

Triste noticia.

Nos ha dejado la Raffaella Carrà 🖤



Símbolo musical, presentadora, artista, defensora de los derechos del colectivo LGTBI, icono, referente 🏳️‍🌈 terremoto en los escenarios...



Hoy nos dejas tu alegría y ese espíritu único.

Tu AMOR.

Gracias.https://t.co/Zl2R3D6yvW — PSOE (@PSOE) 5 de julio de 2021

Tras la muerte de la artista, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García, ha indicado que la italiana "contagió alegría" e hizo "compartir geniales momentos". "Adiós Raffaella Carrà que siempre nos contagió alegría y nos hizo compartir geniales momentos", ha comentado.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, también ha lamentado la pérdida de la cantante italiana: "Una triste pérdida para quienes amamos la música, la fantástica fiesta y la libertad".

Además, Maestre ha recordado que, cuando Raffaella Carrà visitó Madrid en 2017, "quiso participar en la elaboración de la bandera arcoíris" que colgaron en Cibeles.

Por su parte, el diputado por Barcelona de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha destacado de la cantante italiana que era "un torbellino en el escenario" y que estaba "siempre comprometida con sus ideas". "Hasta la dictadura argentina censuró sus letras, pero ella siguió cantando", ha publicado.

En Italia, el mundo de la política y la cultura también ha rendido homenaje en las redes sociales a la 'Signora' de la televisión italiana. "Con la muerte de Raffaella Carrà se va la 'Signora' de la televisión italiana. Una mujer dotada de un gran talento, pasión y humanidad che nos ha acompañado toda la vida. Adiós, Raffaella", ha dicho el ministro de Cultura italiano, Dario Franceschini.

"La más BELLA y la más 'brava' de todos los tiempos. Adiós, Raffaella wiva #raffaellacarrá", ha señalado por su parte cantautor Vasco Rossi. Mientra, Laura Pausini ha señalado en un mensaje repetido en español e italiano: "Fuiste, eres y serás la única reina. @raffaella #raffaellacarrà #rip #dep".