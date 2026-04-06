Chapela inicia la cuenta atrás para recuperar el servicio ferroviario perdido en 2011

El cierre de la línea entre Vigo, Redondela y Guillarei desde este martes 7 de abril traerá consigo una importante novedad en la red ferroviaria del área metropolitana. Y es que la adaptación a los estándares europeos del acceso al Puerto de Vigo servirá también para corregir una injusticia que se remonta a agosto de 2011. El traslado del tráfico a la estación «provisional» de Guixar por las obras en Urzáiz dejó a Chapela sin servicios, aunque el ministro José Blanco prometió una solución que no llegará hasta el próximo año.

El Ministerio de Transportes está construyendo un nuevo apeadero en el populoso barrio, trasladando su ubicación de la Avenida de Vigo al entorno de la Alameda, concretamente junto a la pista deportiva. En estos momentos ya se puede observar el avance de los trabajos en el andén de 220 metros de longitud que se ubicará hasta las inmediaciones de la factoría de Arcelor-Mittal, que dispone de su propio acceso por vía férrea. La entrada a esta nueva parada se realizará mediante la pasarela peatonal existente hacia el aparcamiento contiguo a las vías.

El objetivo es que en el próximo verano la línea pueda estar reabierta, por lo que solamente dependería de Renfe que los regionales o los prometidos Cercanías realizaran parada en él. El tiempo de viaje al centro de Vigo y el de Redondela no superaría los 5 minutos en ningún caso.

Origen de la propuesta

El objetivo de la propuesta del Ministerio de Transportes ería «mejorar las condiciones de movilidad de los ciudadanos y la integración del ferrocarril» en esta parroquia, castigada y dividida durante décadas por la línea férrea y la Autopista del Atlántico.

A pesar de que la recuperación de la vieja traza hasta el centro de Vigo ha incrementado la movilidad sostenible y cuenta con elevadas frecuencias de bus urbano gracias al C3, el coche sigue siendo el principal medio de transporte para desplazarse hacia los otros dos municipios o para llegar a sus playas, centros de enseñanza y numerosas empresas.

Este nuevo apeadero se sumaría a otros en servicio en la línea convencional como el de Cesantes –a cuya playa este verano será posible acudir de forma más rápida y barata que a las de Samil o Coruxo– o el de Redondela-Picota en pleno centro redondelano. De esta manera, el ansiado proyecto de articular un Cercanías a lo largo del margen sur de la ría que permitiera descongestionar la AP-9 y la N-550 ganaría fuerza, más aún al estar incluido este nuevo núcleo en el acuerdo de gobierno suscrito entre el PSOE y el BNG en noviembre de 2023.

Avanzan las obras para que Chapela estrene su estación de tren entre Vigo y Redondela / Pedro Mina

Este tramo hasta la estación central de Redondela serviría como tronco común de las dos líneas reclamadas por agentes sociales y económicos durante lustros: una hacia el norte que llegaría hasta Pontevedra o Vilagarcía de Arousa, y otra hacia el sur que finalizara en Valença do Minho o la Plisan. La construcción del mismo en los espacios anexos a la vía existente –no se han anunciado todavía expropiaciones para ello– supone también un cambio de paradigma: es posible, e incluso sencillo, capilarizar el tren en los núcleos urbanos y el resto de Galicia. Dentro del propio ramal de 13 kilómetros entre Redondela y Guixar podría repetirse esta idea en otros puntos como Rande o, muy especialmente, Teis.

El túnel bajo el monte de A Guía que será mejorado en el citado contrato –impermeabilización, refuerzo de terraplenes y adaptación a una futura electrificación– se encuentra a escasos metros de la ETEA. El desbloqueo definitivo del centro promovido por Amancio Ortega o el campus proyectado por la Universidade de Vigo podrían culminarse con una estación que permitiera llegar desde el centro de Vigo en menos de cinco minutos.